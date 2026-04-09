Hino Ungkap Masalah Besar di Balik Kecelakaan Kendaraan Niaga di Indonesia

Diskusi tentang membangun moda transportasi yang aman dan laik jalan yang digelar Hino di GIICOMVEC 2026. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kecelakaan kendaraan niaga seperti truk dan bus masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Di balik tingginya risiko di jalan, penyebabnya ternyata tidak sesederhana kesalahan pengemudi semata.
Hal itu menjadi sorotan dalam panel diskusi yang digelar PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) di ajang GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 8–11 April 2026.
Melalui forum bertema “Membangun Moda Transportasi yang Aman & Laik Jalan dengan Penyediaan Pengemudi yang Kompeten dan Manajemen Perawatan Kendaraan”, Hino mengangkat isu yang selama ini kerap luput dari perhatian publik: keselamatan transportasi darat bukan hanya soal sopir, tapi juga soal kondisi kendaraan dan sistem operasional.
KNKT: Human Error Masih Jadi Penyebab Utama Kecelakaan
Dalam diskusi tersebut, Senior Investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Ahmad Wildan, menegaskan bahwa faktor manusia atau human factor masih menjadi penyebab paling dominan dalam banyak kecelakaan transportasi darat di Indonesia.Namun, menurut dia, persoalan tidak berhenti di sana.
Selain kompetensi pengemudi, kondisi kendaraan dan manajemen operasional juga ikut berpengaruh besar terhadap keselamatan di jalan.
“Berdasarkan hasil investigasi KNKT, human factor masih menjadi penyebab utama kecelakaan. Selain itu, kondisi kendaraan dan sistem operasional juga berpengaruh,” ujar Ahmad Wildan.
Pernyataan ini menegaskan bahwa upaya menekan angka kecelakaan tidak cukup hanya dengan menyoroti perilaku pengemudi, tetapi juga harus menyentuh aspek teknis dan sistemik.
Hino Tekankan Pentingnya Pelatihan Sopir dan Perawatan Kendaraan
Dari sisi industri, Hino menilai bahwa pelatihan pengemudi dan manajemen perawatan kendaraan harus dipandang sebagai bagian dari investasi keselamatan, bukan sekadar kewajiban administratif.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut
Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur
Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?