11 Kebiasaan Mengasuh Anak yang Hampir Terlupakan di Masa Kini, Padahal Efektif Membentuk Anak Menjadi Pribadi yang Mandiri di Masa Depan

JawaPos.com - Di tengah arus modernisasi dan kemajuan teknologi, pola asuh anak mengalami banyak perubahan.

Alhasil, orang tua masa kini dihadapkan pada berbagai tantangan baru, mulai dari paparan gadget, perubahan gaya hidup, hingga tekanan sosial yang semakin kompleks.

Di balik semua itu, ada satu hal yang sering luput dari perhatian, yakni kebiasaan-kebiasaan sederhana dalam mengasuh anak yang dulu dianggap biasa, tetapi kini mulai ditinggalkan.

Padahal, dalam perspektif ilmu parenting dan psikologi perkembangan, kebiasaan-kebiasaan tersebut memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak.

Nilai-nilai seperti kemandirian, tanggung jawab, empati, hingga ketahanan mental justru banyak terbentuk dari rutinitas kecil yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Sering kali, orang tua modern lebih fokus pada pendekatan instan atau metode baru yang dianggap lebih praktis.

Namun, tidak semua yang lama harus ditinggalkan. Beberapa kebiasaan “lama” justru terbukti efektif dalam membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang mampu menghadapi tantangan hidup di masa depan.

Dilansir dari laman Your Tango, berikut adalah 11 kebiasaan mengasuh anak yang hampir terlupakan, tetapi sangat efektif dalam membentuk anak menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri.

1. Memberikan Tanggung Jawab Sejak Dini