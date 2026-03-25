Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
25 Maret 2026, 19.50 WIB

Pimpinan Komisi X Minta Pembelajaran Jarak Jauh Diterapkan Selektif, Bukan Nasional

Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD) melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) . - Image

Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD) melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) .

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi upaya pemerintah dalam menghemat energi, melalui rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring.

Namun, ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan tersebut. 

Menurut dia, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait dampak PJJ. Khususnya terhadap capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, serta kondisi psikososial peserta didik. Sebab, masih ada ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah. 

“Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” kata Lalu Hadrian Irfani kepada wartawan, Rabu (25/3).

Legislator Fraksi PKB itu menekankan, pentingnya dukungan memadai dari pemerintah, termasuk penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan bagi para guru agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal.

Selain itu, Lalu Hadrian mendorong adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan tersebut.

Evaluasi dinilai penting agar PJJ dapat ditinjau ulang atau bahkan dihentikan apabila terbukti berdampak negatif terhadap mutu pendidikan.

“Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan bahwa metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran.

Untuk pembelajaran yang bersifat praktikum, pemerintah tetap mengarahkan agar dilakukan secara tatap muka.

Selain itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan.

Antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembiayaan akses internet bagi siswa.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore