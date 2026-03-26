Berapa Biaya UTBK-SNBT? Awas Jangan Kena Tipu!

Biaya mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer dalam jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) sering jadi pertanyaan banyak calon mahasiswa. Jangan sampai salah informasi, karena biaya resmi UTBK-SNBT sudah ditetapkan dan tidak berubah-ubah.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), biaya untuk mengikuti UTBK-SNBT 2026, peserta dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Pembayaran ini menjadi syarat wajib agar pendaftaran bisa diproses dan peserta mendapatkan kartu ujian.

Jadi, kalau ada yang menawarkan “jalur cepat” atau biaya tambahan di luar ketentuan resmi, patut dicurigai sebagai penipuan.

UTBK-SNBT sendiri merupakan bagian dari Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), yaitu jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui tes. Karena itu, penting bagi calon peserta memahami seluruh tahapan, mulai dari jadwal, syarat, hingga proses pendaftaran agar tidak salah langkah.

Jadwal Penting UTBK-SNBT 2026

Berikut linimasa yang perlu diperhatikan:

Registrasi akun SNPMB: 12 Januari – 7 April 2026

Pendaftaran UTBK-SNBT: 25 Maret – 7 April 2026

Pembayaran biaya UTBK: 25 Maret – 8 April 2026

Pelaksanaan UTBK: 21 – 30 April 2026

Pengumuman hasil SNBT: 25 Mei 2026

Unduh sertifikat UTBK: 2 Juni – 31 Juli 2026

Pastikan tidak melewatkan tanggal-tanggal penting ini agar peluang ikut seleksi tetap terbuka.

Syarat Peserta yang Harus Dipenuhi