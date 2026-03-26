Berapa Biaya UTBK-SNBT? Awas Jangan Kena Tipu!

Para tersangka jaringan sindikat Joki seleksi UTBK-SNBT 2025 Universitas Hasanuddin (Unhas) saat pengungkapan kasus di Mapolrestabes Makassar. (Darwin Fatir/Antara)
JawaPos.com-Biaya mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer dalam jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) sering jadi pertanyaan banyak calon mahasiswa. Jangan sampai salah informasi, karena biaya resmi UTBK-SNBT sudah ditetapkan dan tidak berubah-ubah.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), biaya untuk mengikuti UTBK-SNBT 2026, peserta dikenakan biaya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Pembayaran ini menjadi syarat wajib agar pendaftaran bisa diproses dan peserta mendapatkan kartu ujian.
Jadi, kalau ada yang menawarkan “jalur cepat” atau biaya tambahan di luar ketentuan resmi, patut dicurigai sebagai penipuan.
UTBK-SNBT sendiri merupakan bagian dari Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), yaitu jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui tes. Karena itu, penting bagi calon peserta memahami seluruh tahapan, mulai dari jadwal, syarat, hingga proses pendaftaran agar tidak salah langkah.
Jadwal Penting UTBK-SNBT 2026
Berikut linimasa yang perlu diperhatikan:
Registrasi akun SNPMB: 12 Januari – 7 April 2026
Pendaftaran UTBK-SNBT: 25 Maret – 7 April 2026
Pembayaran biaya UTBK: 25 Maret – 8 April 2026
Pelaksanaan UTBK: 21 – 30 April 2026
Pengumuman hasil SNBT: 25 Mei 2026
Unduh sertifikat UTBK: 2 Juni – 31 Juli 2026
Pastikan tidak melewatkan tanggal-tanggal penting ini agar peluang ikut seleksi tetap terbuka.
Syarat Peserta yang Harus Dipenuhi
Peserta UTBK-SNBT wajib memenuhi beberapa ketentuan dasar. Di antaranya adalah memiliki akun SNPMB, berstatus Warga Negara Indonesia dengan NIK, serta merupakan siswa kelas 12 tahun 2026 atau lulusan tahun 2024 dan 2025.