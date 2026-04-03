5 Rekomendasi Kampus di Jogja yang Cocok untuk Belajar Film dan Broadcasting

JawaPos.com – Yogyakarta sudah lama dikenal sebagai kota pelajar dengan beragam pilihan kampus dan jurusan yang bisa dipilih.

Bagi calon mahasiswa baru yang tertarik di dunia film dan penyiaran, Jogja menjadi salah satu destinasi yang tepat untuk mengembangkan minat tersebut.

Tak hanya kampus seni, saat ini banyak perguruan tinggi di Jogja yang menyediakan jurusan komunikasi dengan peminatan broadcasting hingga perfilman.

Hal ini membuka peluang lebih luas bagi calon mahasiswa yang ingin mendalami dan terjun ke industri kreatif.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut rekomendasi kampus di Jogja yang cocok untuk kamu yang tertarik di dunia film dan penyiaran.

1. Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI Jogja) Bagi yang ingin fokus penuh di dunia film, ISI Jogja biasanya menjadi pilihan utama calon mahasiswa.

Program Studi Film dan Televisi di kampus ini secara khusus mempelajari produksi audiovisual, mulai dari penyutradaraan, sinematografi, hingga penulisan skenario.

Lulusannya memiliki peluang karier luas, seperti sutradara, produser, penulis naskah, editor, hingga director of photography (DOP).

Pendekatannya tidak hanya praktik, tetapi juga kajian akademis yang kuat di bidang seni dan budaya.