06 April 2026, 17.29 WIB

DPW Laskar Gibran Jawa Tengah Terbentuk, Kawal Prabowo-Gibran 2 Periode

DPW Laskar Gibran Jawa Tengah Terbentuk, Kawal Prabowo-Gibran 2 Periode. (Radar Semarang) - Image

DPW Laskar Gibran Jawa Tengah Terbentuk, Kawal Prabowo-Gibran 2 Periode. (Radar Semarang)

JawaPos.com - DPW dan DPD Laskar Gibran Jawa Tengah resmi terima SK Kepengurusan 2026-2031. Ketua Umum DPP Laskar Gibran, Leonardo Pandapotan Sirait mengatakan, momentum pelantikan tidak hanya menjadi seremoni administratif, juga menandai dimulainya pergerakan masif organisasi di tingkat wilayah untuk mendukung keberlanjutan program-program nasional.

Leonardo Pandapotan Sirait mengapresiasi loyalitas dan dedikasi para pengurus DPW Se-Indonesia yang bersedia menempuh perjalanan jauh demi menghadiri konsolidasi di Kota Solo Jawa Tengah. Ia menekankan bahwa pascapenerimaan SK, setiap pengurus memiliki tanggung jawab moral dan organisatoris untuk menjaga marwah lembaga.

"Kami berpesan kepada seluruh DPW Laskar Gibran yang telah menerima SK agar segera menjalankan roda organisasi secara profesional dan terstruktur. Langkah awal yang krusial adalah melaksanakan konsolidasi internal hingga ke tingkat daerah guna membentuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat kota maupun kabupaten," tegas Leonardo, dikutip dari Jawapos Radar Semarang, Senin (6/4). 

‎Lebih lanjut, ia mengingatkan agar seluruh aktivitas organisasi senantiasa berpijak pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). DPP juga menegaskan akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan setiap DPW tetap berada pada jalur perjuangan dan koordinasi yang sama.

Ketua DPW Laskar Gibran Jawa Tengah, Brilliant Amira Kusumawati, menegaskan bahwa amanah yang diberikan merupakan tanggung jawab besar yang harus diimplementasikan melalui kerja nyata di lapangan. Ia siap menjalankan roda organisasi sesuai koridor AD/ART.

"Fokus utama kami dalam waktu dekat adalah merampungkan konsolidasi ke seluruh daerah di Provinsi Jawa Tengah agar struktur organisasi semakin solid dan tetap pada jalur kordinasi," ujarnya.

DPW Laskar Gibran Jawa Tengah akan menyusun program-program kerja yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Menurutnya, kehadiran organisasi relawan harus memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput.

Strategi ini, selaras dengan semangat program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat adalah prioritas.

"Kami ingin Laskar Gibran Jawa Tengah menjadi jembatan aspirasi sekaligus solusi bagi masyarakat," tambahnya.

Editor: Estu Suryowati
Artikel Terkait
Wapres Gibran Terima Seskab Teddy 1,5 Jam, Bahas Situasi Terkini di Tanah Air - Image
Nasional

Wapres Gibran Terima Seskab Teddy 1,5 Jam, Bahas Situasi Terkini di Tanah Air

04 April 2026, 02.33 WIB

Warga Gugat Pimpinan DPR Desak Gibran Rakabuming Tak Penuhi Syarat sebagai Wapres RI - Image
Politik

Warga Gugat Pimpinan DPR Desak Gibran Rakabuming Tak Penuhi Syarat sebagai Wapres RI

31 Maret 2026, 23.50 WIB

Wapres Gibran dan Keluarga Tunaikan Shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jokowi Terlihat di GBK - Image
Hijrah Ramadan

Wapres Gibran dan Keluarga Tunaikan Shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jokowi Terlihat di GBK

21 Maret 2026, 15.29 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

