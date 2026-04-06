DPW Laskar Gibran Jawa Tengah Terbentuk, Kawal Prabowo-Gibran 2 Periode

Leonardo Pandapotan Sirait mengapresiasi loyalitas dan dedikasi para pengurus DPW Se-Indonesia yang bersedia menempuh perjalanan jauh demi menghadiri konsolidasi di Kota Solo Jawa Tengah. Ia menekankan bahwa pascapenerimaan SK, setiap pengurus memiliki tanggung jawab moral dan organisatoris untuk menjaga marwah lembaga.

"Kami berpesan kepada seluruh DPW Laskar Gibran yang telah menerima SK agar segera menjalankan roda organisasi secara profesional dan terstruktur. Langkah awal yang krusial adalah melaksanakan konsolidasi internal hingga ke tingkat daerah guna membentuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat kota maupun kabupaten," tegas Leonardo, dikutip dari Jawapos Radar Semarang, Senin (6/4).

‎Lebih lanjut, ia mengingatkan agar seluruh aktivitas organisasi senantiasa berpijak pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). DPP juga menegaskan akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan setiap DPW tetap berada pada jalur perjuangan dan koordinasi yang sama.

Ketua DPW Laskar Gibran Jawa Tengah, Brilliant Amira Kusumawati, menegaskan bahwa amanah yang diberikan merupakan tanggung jawab besar yang harus diimplementasikan melalui kerja nyata di lapangan. Ia siap menjalankan roda organisasi sesuai koridor AD/ART.

"Fokus utama kami dalam waktu dekat adalah merampungkan konsolidasi ke seluruh daerah di Provinsi Jawa Tengah agar struktur organisasi semakin solid dan tetap pada jalur kordinasi," ujarnya.

DPW Laskar Gibran Jawa Tengah akan menyusun program-program kerja yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Menurutnya, kehadiran organisasi relawan harus memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput.

Strategi ini, selaras dengan semangat program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat adalah prioritas.