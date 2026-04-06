Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bergerak cepat mengamankan lahan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

Pada Minggu (5/4), pria yang akrab disapa Ara ini meninjau langsung lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Langkah ini diambil untuk memastikan aset negara tidak lagi dikuasai pihak ketiga secara ilegal.

Melalui unggahan instagram pribadinya, Ara terlihat didampingi jajaran petinggi mulai dari Dirut PT KAI Bobby Rasyidin hingga Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Mereka menggunakan kereta dari Stasiun Tanah Abang menuju Stasiun Kota guna memetakan potensi lahan.

Dalam rapat di dalam kereta, Dirut PT KAI Bobby Rasyidin mengungkapkan bahwa lahan miliknya di Tanah Abang saat ini dikuasi oleh ormas. Padahal, lahan tersebut merupakan milik PT KAI.

"Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal," ungkapnya.

Mendengar itu, Menteri Ara menegaskan kembali terkait legalitas kepemilikan. Menurutnya, kendala saat ini hanyalah masalah keberanian.

"Bicara keberanian kan, bicara ketegasan, yaudah kasih sama yang berani aja. Masa negara kalah sama yang beginian," ujar Ara.

Dalam peninjauan tersebut, Ara bertemu dengan Rosario de Marshal alias Hercules. Dalam dialog singkat, Hercules menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah membangun hunian di lahan tersebut.