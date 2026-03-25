Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Sri Wahyuni
25 Maret 2026, 20.19 WIB

Resmi Tinggalkan Liverpool, Mohamed Salah Diburu Klub Dunia: Arab Saudi, Eropa, atau Pulang ke AS Roma?

Mohamed Salah (Bein Sports) - Image

Mohamed Salah (Bein Sports)

JawaPos.com- Kabar mengejutkan datang dari Liverpool FC setelah memastikan Mohamed Salah akan meninggalkan klub pada akhir musim 2025/2026. Keputusan ini langsung memicu spekulasi besar terkait ke mana bintang asal Mesir tersebut akan melanjutkan kariernya.

Selama hampir satu dekade berseragam The Reds, Salah menjelma menjadi salah satu legenda klub. Mantan pemain Chelsea FC itu telah mencetak lebih dari 250 gol dari 430 penampilan, sekaligus menempati posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liverpool.

Setelah sembilan tahun penuh trofi di Anfield, Salah diperkirakan akan mencari tantangan baru. Sejumlah opsi pun mulai mencuat sebagai destinasi potensial bagi sang winger.

Liga Arab Saudi Jadi Opsi Menggiurkan

Salah satu tujuan yang paling sering dibicarakan adalah kepindahan ke Liga Pro Arab Saudi. Klub-klub di kawasan tersebut diketahui tengah gencar mendatangkan pemain bintang dunia sebagai bagian dari proyek ambisius mereka.

Dengan popularitas besar Salah di Timur Tengah dan dunia Arab, kepindahan ini dinilai sangat masuk akal, baik dari sisi olahraga maupun komersial. Selain itu, tawaran kontrak dengan nilai fantastis juga menjadi daya tarik utama yang sulit diabaikan.

Bertahan di Eropa, Tetap Bersaing di Level Tertinggi

Meski usianya tak lagi muda, performa Salah masih terbilang impresif. Hal ini membuka peluang baginya untuk tetap bermain di Eropa bersama klub-klub elite.

Sejumlah tim papan atas diyakini bisa melihat Salah sebagai solusi jangka pendek yang mampu memberikan kontribusi instan, terutama di kompetisi bergengsi seperti UEFA Champions League.

Bertahan di Eropa juga memungkinkan Salah terus bersaing di level tertinggi dan menambah koleksi trofinya.

Kembali ke AS Roma, Opsi Penuh Emosi

Pilihan lain yang tak kalah menarik adalah kembali ke AS Roma. Klub asal Italia itu merupakan tempat di mana Salah mulai bersinar di kancah sepak bola Eropa sebelum akhirnya direkrut Liverpool pada 2017.

Kembalinya Salah ke Roma tentu akan menghadirkan kisah emosional, mengingat hubungan erat antara sang pemain dan para pendukung klub. Opsi ini juga bisa menjadi penutup karier yang manis di lingkungan yang sudah ia kenal dengan baik.

Hingga kini, masa depan Mohamed Salah masih menjadi tanda tanya. Namun, satu hal yang pasti, ke mana pun ia berlabuh, langkah berikutnya dalam karier sang bintang akan terus menjadi sorotan dunia sepak bola.

Editor: Edi Yulianto
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore