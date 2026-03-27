Andre Rizal Hanafi
27 Maret 2026, 15.13 WIB

Mohamed Salah Berpeluang Tinggalkan Liverpool, Al-Ittihad Kembali Datang dengan Tawaran Baru

Mohamed Salah dipastikan hengkang dari Liverpool. (ig @mosalah) - Image

Mohamed Salah dipastikan hengkang dari Liverpool. (ig @mosalah)

JawaPos.com - Pergerakan bursa transfer musim panas mulai memanas. Sejumlah klub top Eropa hingga Timur Tengah sudah menyusun langkah besar, termasuk Al-Ittihad yang kembali mengincar bintang Liverpool, Mohamed Salah.

Klub asal Arab Saudi itu sebelumnya pernah mengajukan tawaran besar pada 2023, namun ditolak Liverpool. Kini situasinya berbeda.

Kontrak Salah yang akan habis membuat peluang transfer terbuka lebar, bahkan sang pemain berpotensi pergi secara gratis di akhir musim.

Liverpool sendiri tampaknya mulai bersiap menghadapi kemungkinan tersebut. Manajemen klub disebut tidak ingin memaksakan penjualan sebelumnya karena khawatir memperumit situasi tim.

Namun, dengan waktu yang semakin dekat, perubahan besar tampak sulit dihindari.
Selain isu pemain, posisi pelatih juga mulai jadi perhatian.

Nama Xabi Alonso mencuat sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Arne Slot. Mantan gelandang The Reds itu dinilai punya kedekatan emosional dengan klub dan dianggap cocok membawa proyek baru.

Untuk mengantisipasi kepergian Salah, Liverpool sempat dikaitkan dengan Michael Olise. Namun, Bayern Munich tidak terlalu khawatir karena pemain tersebut masih memiliki kontrak panjang tanpa klausul pelepasan.

Sementara itu, Manchester United juga mulai bergerak aktif. Mereka mengincar beberapa pemain muda seperti Yan Diomande dari RB Leipzig, serta Lewis Hall dan Iliman Ndiaye.

Di sisi lain, MU juga bersiap melakukan perombakan skuad. Casemiro dipastikan akan hengkang setelah klausul perpanjangan kontraknya dihapus.

Masa depan Marcus Rashford juga masih belum jelas, terutama jika Barcelona tidak mempermanenkan statusnya.

Barcelona sendiri tidak tinggal diam. Klub asal Catalan itu tengah mengincar bek Inter Milan, Alessandro Bastoni.

Namun, mereka harus bersaing dengan Liverpool yang juga memantau perkembangan sang pemain.

Editor: Edi Yulianto
Jamie Carragher Kecam Komentar Gary Neville Soal Kepergian Mohamed Salah dari Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

Jamie Carragher Kecam Komentar Gary Neville Soal Kepergian Mohamed Salah dari Liverpool

27 Maret 2026, 06.10 WIB

Al Ittihad Kembali Dekati Mohamed Salah, Transfer Gratis Jadi Senjata Utama - Image
Sepak Bola Dunia

Al Ittihad Kembali Dekati Mohamed Salah, Transfer Gratis Jadi Senjata Utama

27 Maret 2026, 05.59 WIB

Akhir Sebuah Era! Mohamed Salah Tinggalkan Liverpool, Ini 10 Momen Legendaris yang Tak Terlupakan - Image
Sepak Bola Dunia

Akhir Sebuah Era! Mohamed Salah Tinggalkan Liverpool, Ini 10 Momen Legendaris yang Tak Terlupakan

27 Maret 2026, 00.17 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

