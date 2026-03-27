Mohamed Salah Berpeluang Tinggalkan Liverpool, Al-Ittihad Kembali Datang dengan Tawaran Baru

JawaPos.com - Pergerakan bursa transfer musim panas mulai memanas. Sejumlah klub top Eropa hingga Timur Tengah sudah menyusun langkah besar, termasuk Al-Ittihad yang kembali mengincar bintang Liverpool, Mohamed Salah.

Klub asal Arab Saudi itu sebelumnya pernah mengajukan tawaran besar pada 2023, namun ditolak Liverpool. Kini situasinya berbeda.

Kontrak Salah yang akan habis membuat peluang transfer terbuka lebar, bahkan sang pemain berpotensi pergi secara gratis di akhir musim.

Liverpool sendiri tampaknya mulai bersiap menghadapi kemungkinan tersebut. Manajemen klub disebut tidak ingin memaksakan penjualan sebelumnya karena khawatir memperumit situasi tim.

Namun, dengan waktu yang semakin dekat, perubahan besar tampak sulit dihindari.

Selain isu pemain, posisi pelatih juga mulai jadi perhatian.

Nama Xabi Alonso mencuat sebagai kandidat potensial untuk menggantikan Arne Slot. Mantan gelandang The Reds itu dinilai punya kedekatan emosional dengan klub dan dianggap cocok membawa proyek baru.

Untuk mengantisipasi kepergian Salah, Liverpool sempat dikaitkan dengan Michael Olise. Namun, Bayern Munich tidak terlalu khawatir karena pemain tersebut masih memiliki kontrak panjang tanpa klausul pelepasan.

Sementara itu, Manchester United juga mulai bergerak aktif. Mereka mengincar beberapa pemain muda seperti Yan Diomande dari RB Leipzig, serta Lewis Hall dan Iliman Ndiaye.

Di sisi lain, MU juga bersiap melakukan perombakan skuad. Casemiro dipastikan akan hengkang setelah klausul perpanjangan kontraknya dihapus.

Masa depan Marcus Rashford juga masih belum jelas, terutama jika Barcelona tidak mempermanenkan statusnya.

Barcelona sendiri tidak tinggal diam. Klub asal Catalan itu tengah mengincar bek Inter Milan, Alessandro Bastoni.