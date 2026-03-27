Sandro Tonali Akui Italia Sempat Tegang saat Tumbangkan Irlandia Utara

JawaPos.com - Sandro Tonali akui timnas Italia sempat rasakan tegang saat berhasil mengalahkan Irlandia Utara di semifinal play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di New Balance Arena, Jumat (27/3).

Setelah bermain imbang di babak pertama, timnas Italia baru berhasil membobol gawang Irlandia Utara di babak kedua. Mereka berhasil unggul lewat gol yang dicetak oleh Sandro Tonali dan Moise Kean.

Perasaan tegang dan takut sempat dirasakan timnas Italia setelah di babak pertama tidak mampu mencetak gol. Namun, Sandro Tonali mengatakan di babak kedua mereka harus melepaskan perasaan itu dan harus memenangkan pertandingan.

"Kami tegang dan sedikit takut di beberapa momen, tetapi di babak kedua kami melepaskan diri dari semua itu. Kami harus menang apa pun yang terjadi, dengan cara apa pun. Kami memiliki tujuan dan kami harus mencapainya apa pun yang terjadi," kata Sandro Tonali kepada Sky Italia yang dikutip dari UEFA, Jumat (27/3).

Gelandang berusia 25 tahun tersebut menilai golnya ke gawang Irlandia Utara adalah salah satu gol terpenting dalam karirnya. Tonali juga mempersembahkan gol tersebut untuk rekan setimnya.

"Itu adalah gol terpenting dalam karier saya sejauh ini, bersama dengan gol (di menit-menit terakhir) yang saya cetak melawan Lazio (di Serie A pada 2021/2022) ketika saya berada di Milan. Saya mendedikasikannya untuk semua orang di tim karena semua orang pantas pergi ke Piala Dunia," tambah Tonali.

Kegagalan lolos ke Piala Dunia dalam dua edisi terakhir sempat menghantui tim asuhan Genarro Gattuso. Menurut Tonali, hal tersebut bisa terjadi kembali bagi timnas Italia.

"Kami telah melihat monster minggu ini saat kami mempersiapkan pertandingan ini, karena wajar untuk memikirkan apa yang telah dilakukan Italia dalam beberapa tahun terakhir [gagal lolos ke dua turnamen Piala Dunia berturut-turut]. Saya tidak mengatakan kami takut, tetapi sayangnya hal itu bisa terjadi, yaitu memikirkan kekalahan-kekalahan tersebut," pungkas gelandang Newcastle United tersebut.