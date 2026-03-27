Dukungan Penuh Marcello Lippi untuk Gattuso, Yakin Bawa Italia ke Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Mantan pelatih Timnas Italia, Marcello Lippi, memberikan dukungan penuh kepada mantan anak asuhnya Gennaro Gattuso, yang kini tengah menjalani peran penting sebagai pelatih.

Dalam pernyataan yang dikutip dari Gazzetta dello Sport, Lippi menyampaikan pesan emosional sekaligus penuh keyakinan terhadap sosok yang akrab disapa Rino tersebut.

Lippi tidak hanya memuji kemampuan Gattuso sebagai pelatih, tetapi juga menyoroti karakter kuat yang dimilikinya sejak masih aktif sebagai pemain.

Menurutnya, Gattuso adalah salah satu murid terbaik yang pernah ia latih, terutama karena semangat, dedikasi, dan loyalitasnya terhadap tim.

“Aku memelukmu, Rino. Kau adalah salah satu murid terbaikku. Kita pernah memenangkan piala bersama, dan kita adalah tim yang solid,” ujar Lippi dalam pesannya.

Keduanya memang memiliki sejarah panjang bersama, termasuk saat membawa Italia meraih gelar juara Piala Dunia 2026.

Kedekatan tersebut membuat Lippi melihat banyak kemiripan antara dirinya dengan Gattuso, terutama dalam hal pendekatan terhadap pemain dan cara membangun tim.

Di mata Lippi, Gattuso bukan hanya pelatih dengan karakter kuat, tetapi juga sosok yang memiliki visi jelas dalam mengelola tim.

Ia menilai gaya kepemimpinan Gattuso di bangku cadangan mencerminkan kombinasi antara ketegasan dan kedekatan emosional dengan pemain.

Lebih jauh, Lippi juga menegaskan bahwa posisi yang kini ditempati Gattuso bukanlah kebetulan. Ia menilai semua itu merupakan hasil kerja keras dan semangat luar biasa yang selalu ditunjukkan Gattuso, baik saat masih bermain maupun sebagai pelatih.

“Kau pantas mendapatkan yang terbaik. Kau berada di posisi ini karena semangat luar biasa yang selalu kau berikan dalam setiap hal,” lanjut Lippi.