Swedia Tumbangkan Ukrania, Graham Potter Beri Pujian ke Viktor Gyokeres yang Cetak Hattrick

JawaPos.com - Graham Potter berikan pujian kepada Viktor Gyokeres setelah timnas Swedia tumbangkan Ukraina di semifinal play-off Kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan di Ciudad de Valencia, Jumat (27/3).

Viktor Gyokeres berhasil mencetak hattrick untuk Swedia pada menit keenam, 51, dan 73. Sementara Ukaina hanya mampu membalas dengan satu gol yang dicetak oleh Matvii Ponomarenko menit ke-90.

Pujian diberikan Graham Potter kepada Viktor Gyokeres setelah berhasil mencetak hattrick. Selain golnya, penyerang Arsenal tersebut selalu membantu pertahanan Swedia.

"Ini adalah langkah maju yang besar bagi tim. Sikap tim sangat luar biasa melawan lawan-lawan kelas atas. Kami berjuang bersama, itu hebat. Viktor Gyokeres luar biasa. Dia juga bekerja keras untuk tim, bertindak sebagai lini pertahanan pertama kami. Kami berhasil beradaptasi dengan atmosfer yang hebat melawan lawan-lawan kelas atas. Kami mencapai keseimbangan yang sangat baik antara pertahanan dan serangan," kata Graham Potter usai laga yang dikutip dari UEFA, Jumat (27/3).

Pelatih 50 tahun tersebut menilai tim asuhannya bermain sangat baik dalam penguasaan bola. Apalagi, saat memasuki babak kedua yang membuat timnas Swedia unggul dua gol berkat aksi Viktor Gyokeres.

"Semua orang fokus dan menguasai bola, dan sikap tim persis seperti yang kami butuhkan. Tim menampilkan performa kelas atas dan kami telah melangkah maju. Cara kami memulai babak kedua sangat penting. Sekarang kami memiliki tantangan luar biasa di depan kami [melawan Polandia] pada Selasa malam," ujar Graham Potter.

Sebagai pelatih, Potter ingin timnas Swedia segera melupakan kemenangan melawan Ukrania dan fokus ke laga melawan Polandia. Untuk laga tersebut, eks pelatih Chelsea itu ingin mereka dalam kondisi yang siap.

"Para pemain merasa senang, puas, dan gembira bisa merayakan kemenangan bersama para penggemar yang telah datang ke pertandingan. Namun, kami semua menyadari bahwa tidak banyak yang bisa dirayakan karena kami memiliki pertandingan besar yang akan datang pada hari Selasa [melawan Polandia], dan kami perlu memulihkan diri agar berada dalam kondisi terbaik untuk pertandingan tersebut," pungkas Graham Potter.