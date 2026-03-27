Bramasta JP
27 Maret 2026, 23.02 WIB

Jamie Carragher Prediksi Mohamed Salah Tolak Arab Saudi dan Tetap Lanjutkan Karier di Eropa

Mohamed Salah dipastikan hengkang dari Liverpool dengan status bebas transfer. (ig @mosalah)&nbsp;

JawaPos.com – Jamie Carragher memprediksi Mohamed Salah akan menolak tawaran fantastis dari klub-klub kaya Arab Saudi setelah hengkang dari Liverpool di akhir musim nanti. Dia memilih memperpanjang masa kariernya di klub top Eropa.

Salah kini berusia 33 tahun dan mengumumkan pekan ini akan meninggalkan Liverpool di akhir musim. Kepindahan ke Liga Pro Saudi yang menggiurkan dianggap pilihan paling mungkin terjadi.

Namun, legenda Liverpool Jamie Carragher percaya Salah masih termotivasi untuk kejar gelar Liga Champions. Dia belum tergoda tawaran Arab Saudi atau MLS.

"Saya pikir Mo Salah dengan motivasi di lapangan seperti Ronaldo. Saya belum melihat kemungkinan dia akan pindah ke Arab Saudi," ucap pria 48 tahun itu di podcast The Overlap.

"Saya bisa membayangkan dia main di Italia bersama klub raksasa. Saya kira kariernya akan berakhir jika pergi ke Arab Saudi."

"Saya pikir dia masih fokus pada rekor Liga Champions dan gol yang bisa dia cetak."

"Saya masih yakin dia berpikir, 'Saya masih salah satu pemain terbaik. Kepergian saya bukan akhir karier tingkat atas, saya masih punya sesuatu untuk diberikan'," lanjutnya.

Salah menghabiskan dua musim bersama AS Roma sebelum ke Anfield pada 2017. Dia sudah memenangkan satu gelar Liga Champions bersama Liverpool.

Saat ini ia berada di peringkat ke-11 pencetak gol terbanyak sepanjang masa di kompetisi tersebut. Rekor impresif untuk penyerang Mesir itu.

Menurut Carragher, rekornya di Anfield dengan 255 gol dari 435 penampilan menempati peringkat keenam pemain terbaik sepanjang masa klub. Perolehan tersebut membuat Salah berada di belakang para legenda Liverpool pendahulunya, yakni Kenny Dalglish, Steven Gerrard, Graeme Souness, Ian Rush, dan John Barnes.

