Absen Sepanjang Musim Bersama Tottenham Hotspur, Dejan Kulusevski Akhirnya Angkat Bicara Soal Cederanya

JawaPos.com – Gelandang kreatif Tottenham Hotspur yang sudah lama tidak tampil, Dejan Kulusevski tetap menunjukkan semangatnya selama jeda internasional, meski sudah absen sejak Mei lalu karena cedera lutut yang "parah".

Tak banyak yang menyangka bahwa pemain internasional Swedia itu akan absen begitu lama akibat cedera tersebut, terutama mantan bos Spurs, Ange Postecoglou, yang saat itu menggambarkan masalah Kulusevski hanya "benturan ringan" saja.

Benturan pemain berusia 25 tahun itu dengan mantan bek Crystal Palace, Marc Guehi, tidak hanya membuatnya absen di final Liga Eropa 2025, tetapi juga seluruh musim 2025/2026 hingga saat ini.

Tanggal kembalinya sang pemain serbabisa ini terus ditunda, dengan kurangnya komunikasi dari The Lilywhites mengenai pemulihan Kulusevski membuat para pendukung tidak tahu pasti kapan sang pemain bisa kembali merumput.

Para penggemar yang sudah tegang semakin panik di awal jeda internasional ketika video Kulusevski muncul dengan pincang saat menghabiskan waktu bersama tim nasional menjelang babak play-off Piala Dunia UEFA.

Dan Kulusevski pun langsung memberikan klarifikasi di Instagram pribadinya setelah kejadian tersebut, mengkonfirmasi bahwa ia menjalani "intervensi" dua minggu lalu dan mengatakan lututnya "sekarang sudah mulai membaik."

"Saya mengerti bahwa orang-orang khawatir. Tapi itu benar-benar karena alasan yang salah. (Untuk saat ini kondisi saya) sangat positif bahwa saya melakukan prosedur kecil ini dan kami dapat menemukan masalahnya (cedera)," tulis eks pemain Juventus ini.

Apa yang sebenarnya terjadi pada tempurung lutut Kulusevski masih belum jelas, dengan pihak yang paling pesimis membandingkannya dengan cedera mengerikan yang dialami legenda Brasil Ronaldo pada tahun 2000 yang mengubah karier sepak bolanya.

Cedera Kulusevski, meskipun sangat mengecewakan, diyakini tidak terlalu parah, dan pemain berusia 25 tahun itu, yang sebelumnya menyebut mendiang Kobe Bryant dan 'Mamba Mentality'-nya sebagai inspirasi utama, tetap optimis tentang prospek kesembuhannya.