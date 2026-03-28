Golden State Warriors dalam Tekanan, Stephen Curry Belum Dapat Lampu Hijau Kembali Bermain

JawaPos.com – Golden State Warriors akan mengistirahatkan point guard bintang mereka, Stephen Curry, untuk dua pertandingan lagi karena masalah lututnya dan memperpanjang masa absennya menjadi setidaknya 25 pertandingan berturut-turut di NBA musim reguler 2025/2026.

Curry telah meningkatkan intensitas latihannya dalam beberapa minggu terakhir, tetapi tidak mendapatkan izin untuk melakukan latihan tanding 5 lawan 5 dalam beberapa hari terakhir seperti yang diharapkan tim sebelumnya.

Penembak tiga poin terbanyak di NBA ini belum menyerah untuk kembali tampil sebelum musim reguler ini berakhir dan akan menggunakan pertandingan pekan depan untuk mencoba meningkatkan latihannya dan mendapatkan lampu hijau untuk melakukan latihan tanding dari tim medis utama tim.

Pelatih Warriors, Steve Kerr, mengakui sebelum pertandingan Sabtu (28/3) melawan Washington Wizards bahwa waktu terus berjalan untuk kembalinya Curry, menunjukkan bahwa sang bintang membutuhkan lampu hijau untuk segera comeback bermain

"Kami tidak akan membawanya kembali (bermain hanya) untuk bermain di pertandingan play-in. Dia (Curry) perlu bermain beberapa pertandingan dulu. Kita perlu memberinya kesempatan (di musim reguler) agar ini berhasil. Atau kita akan segera kehabisan pertandingan,” ujar Kerr.

Warriors mengalami penurunan performa ketika tanpa kehadiran Curry, dengan rekor 8 kemenangan dan 15 kali kalah tanpa kehadirannya dan turun menjadi 35 menang – 38 kalah secara keseluruhan, menempatkan mereka di posisi ke-10 di Wilayah Barat.

Warriors sebelumnya telah kehilangan kedua forwards utama mereka, Jimmy Butler III dan Moses Moody, karena cedera lutut yang mengakhiri musim mereka lebih cepat sehingga Kerr dan Curry harus terus berjuang mengamankan posisi play-in hingga musim reguler berakhir.

Namun, pastinya tim dengan tujuh gelar NBA ini akan tetap termotivasi untuk kembali bangkit terutama nanti setelah kembalinya Curry bermain meski mengalami beberapa kemunduran kebugaran sejak pertama kali absen akhir Januari lalu karena "cedera lutut pelari".

Beberapa MRI telah menyingkirkan kemungkinan kerusakan struktural pada kaki pebasket yang ikonik dengan nomor punggung 30 tersebut, tetapi rasa sakit dan pembengkakan masih berlanjut hingga saat ini.

Curry akan diisitrahatkan dalam pertandingan melawan Washington Wizards dan pertandingan tandang Senin (30/3) di Denver Nuggets. Warriors akan bermain lagi pada hari Kamis (2/4) di markas sendiri Chase Center melawan San Antonio Spurs.