Rizka Perdana Putra
29 Maret 2026, 00.25 WIB

Jelang Laga Uji Coba Skotlandia vs Jepang, Scott McTominay Ingin Pecah Telur

Gelandang Napoli Scott McTominay. (Dok. Scott McTominay)

JawaPos.com – Skotlandia kesampaian merasakan atmosfer Piala Dunia setelah 28 tahun. Tartan Army –julukan Skotlandia– pun sedang dalam mode serius tiga bulan menuju ajang empat tahunan yang dihelat di Kanada-AS-Meksiko tersebut. Lawan Jepang dalam uji coba internasional di Hampden Park, Glasgow, dini hari nanti (siaran langsung RCTI/Sportstars/Vision+ pukul 00.00 WIB) bisa jadi indikatornya.

Sebagai mesin gol Skotlandia saat ini, gelandang Scott McTominay tertantang untuk pecah telur dalam menciptakan gol dalam uji coba. Selama 67 caps, Pemain Terbaik Serie A 2024–2025 bersama SSC Napoli itu memang belum pernah menorehkannya di luar laga resmi. 

Dari 14 gol bersama Skotlandia, dua gol terakhir dicetak McTominay pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona UEFA. Semuanya di Glasgow, yaitu saat melawan Belarus (13/10) dan Denmark (19/11). ”Aku selalu bersemangat main di Glasgow dan semoga aku bisa mencetak gol di sana seperti sebelumnya,’’ kata McTominay kepada BBC.

Lawan Jepang yang juga kontestan Piala Dunia 2026 sekaligus jadi momentum bagus bagi Tartan Army memantapkan performa. ’’Akan ada waktu yang cukup bagi kami untuk bisa kompetitif (di Piala Dunia 2026),’’ kata Steve Clarke, tactician Skotlandia, di laman resmi SFA (PSSI-nya Skotlandia).

Di sisi lain, legenda Skotlandia Kenny Dalglish mendesak SFA memperbarui kontrak Clarke sebelum Piala Dunia 2026. Selain stabilitas tim, juga menaikkan motivasi Clarke yang berhasil mengakhiri penantian Tartan Army tampil di Piala Dunia sejak edisi 1998. 

Artikel Terkait
Bekuk Irlandia Utara 2-0, Italia Berebut Tiket Piala Dunia Kontra Bosnia-Herzegovina - Image
Sepak Bola Dunia

Bekuk Irlandia Utara 2-0, Italia Berebut Tiket Piala Dunia Kontra Bosnia-Herzegovina

29 Maret 2026, 00.19 WIB

Beckham Putra Ucap Syukur Usai Cetak Gol Perdana di Laga Timnas Indonesia Kontra Saint Kitts and Nevis - Image
Sepak Bola Indonesia

Beckham Putra Ucap Syukur Usai Cetak Gol Perdana di Laga Timnas Indonesia Kontra Saint Kitts and Nevis

29 Maret 2026, 00.09 WIB

Kisah Mohammed Salim, Pesepak Bola India tanpa Sepatu yang Bersinar di Eropa - Image
Sepak Bola Dunia

Kisah Mohammed Salim, Pesepak Bola India tanpa Sepatu yang Bersinar di Eropa

18 Maret 2026, 19.27 WIB

Terpopuler

1

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

2

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

3

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

4

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

5

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

6

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

7

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

8

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

9

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

10

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

