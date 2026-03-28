Jelang Laga Uji Coba Skotlandia vs Jepang, Scott McTominay Ingin Pecah Telur

JawaPos.com – Skotlandia kesampaian merasakan atmosfer Piala Dunia setelah 28 tahun. Tartan Army –julukan Skotlandia– pun sedang dalam mode serius tiga bulan menuju ajang empat tahunan yang dihelat di Kanada-AS-Meksiko tersebut. Lawan Jepang dalam uji coba internasional di Hampden Park, Glasgow, dini hari nanti (siaran langsung RCTI/Sportstars/Vision+ pukul 00.00 WIB) bisa jadi indikatornya.

Sebagai mesin gol Skotlandia saat ini, gelandang Scott McTominay tertantang untuk pecah telur dalam menciptakan gol dalam uji coba. Selama 67 caps, Pemain Terbaik Serie A 2024–2025 bersama SSC Napoli itu memang belum pernah menorehkannya di luar laga resmi.

Dari 14 gol bersama Skotlandia, dua gol terakhir dicetak McTominay pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona UEFA. Semuanya di Glasgow, yaitu saat melawan Belarus (13/10) dan Denmark (19/11). ”Aku selalu bersemangat main di Glasgow dan semoga aku bisa mencetak gol di sana seperti sebelumnya,’’ kata McTominay kepada BBC.

Lawan Jepang yang juga kontestan Piala Dunia 2026 sekaligus jadi momentum bagus bagi Tartan Army memantapkan performa. ’’Akan ada waktu yang cukup bagi kami untuk bisa kompetitif (di Piala Dunia 2026),’’ kata Steve Clarke, tactician Skotlandia, di laman resmi SFA (PSSI-nya Skotlandia).

Di sisi lain, legenda Skotlandia Kenny Dalglish mendesak SFA memperbarui kontrak Clarke sebelum Piala Dunia 2026. Selain stabilitas tim, juga menaikkan motivasi Clarke yang berhasil mengakhiri penantian Tartan Army tampil di Piala Dunia sejak edisi 1998.