Sean Dyche Tertawa Soal Isu Kedekatannya dengan Tottenham, Tegaskan Tak Ada Negosiasi

JawaPos.com – Sean Dyche membantah rumor dirinya sedang bernegosiasi dengan Tottenham Hotspur, tetapi menggambarkan raksasa Liga Inggris yang terancam degradasi itu sebagai 'klub yang brilian' di tengah spekulasi tentang posisi Igor Tudor.

Spurs tidak memiliki pertandingan hingga pertengahan April mendatang, tetapi rentetan lima kekalahan dalam tujuh laga di bawah asuhan pelatih sementara, Tudor, telah mengancam posisinya. Apalagi, posisi Spurs di ambang zona degradasi semakin genting.

Tudor saat ini sedang berduka atas kematian ayahnya, Mario, tetapi Dyche telah disebut-sebut sebagai salah satu kandidat utama untuk mengambil alih jika Tottenham melakukan perubahan sosok pimpinan ruang ganti.

Namun, Dyche, saat tampil di talkSPORT, hanya tertawa mendengar namanya dikaitkan dengan The Lilywhites yang sedang dalam ancaman degradasi dengan jarak satu poin dengan peringkat ke-18.

"Ah, (rumor) ini brilian, sungguh. Saya sedang di pub di dekat rumah saya, lalu saya datang ke sini dan seorang pria bertanya 'Ah, Anda seharusnya sedang bernegosiasi dengan Spurs malam ini?' Dan, saya menjawab 'Saya sedang duduk di sebelah Anda sambil minum Guinness, jadi itu tidak mungkin," ujarnya.

"Saya sedang di pub The Seven Stars sambil minum Guinness, jadi saya berkata 'Itu sangat tidak mungkin', tidak. Saya tidak (sedang bernegosiasi dengan Tottenham), saya bersama Anda dan saya sedang di talkSPORT' Itulah yang kami lakukan."

Selama penampilannya sebagai pembawa acara tamu bersama teman Dyche, Jonny Owen, pria berusia 54 tahun itu memang membahas jebakan ketika ditanya tentang potensi mengambil alih pekerjaan Tudor, tetapi tetap memberikan pujian kepada Spurs.

"Untuk memberi Anda pandangan dari dalam, ketika Anda menjadi manajer, Anda tahu Anda akan ditanya hal-hal ini (menggantikan pelatih lain) suatu saat nanti, di bagian mana pun karier Anda," lanjut Dyche.

"Anda ditanya dan Anda mencoba untuk bersikap hormat karena mari kita gunakan Tottenham sebagai contoh. Klub yang brilian, klub besar dan semua hal lainnya, dan salah satu kenangan pertama saya adalah gol Ricky Villa, jadi Anda berkata ya."