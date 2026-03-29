M Shofyan Dwi Kurniawan
29 Maret 2026, 20.00 WIB

Rodri Klarifikasi Ucapannya Soal Real Madrid: Media Memotong Bagian yang Mereka Suka

Rodri. (Dok Manchester City)

JawaPos.com - Rodri akhirnya angkat bicara untuk meredam spekulasi yang sempat memanas soal kemungkinan dirinya bergabung dengan Real Madrid.

Gelandang Manchester City itu sebelumnya menjadi sorotan setelah mengaku terbuka dengan peluang bermain di Santiago Bernabeu. Pernyataan tersebut langsung ramai dibahas dan menuai berbagai reaksi.

Namun, melansir Mirror, Rodri mencoba meluruskan situasi. Ia merasa ucapannya telah dipotong dan diambil di luar konteks.

"Saya sudah terbiasa," kata gelandang itu sambil tertawa.

"Jika, dari wawancara 50 menit, mereka memotong bagian yang mereka suka... pada akhirnya, saya tidak punya banyak hal lagi untuk dikatakan. Saya orang yang berbicara terus terang. Wawancara itu ada jika Anda ingin mendengarkannya secara keseluruhan... dan bukan hanya cuplikan tertentu."

Awal Mula Kontroversi

Komentar yang memicu perdebatan itu muncul saat Rodri menjalani tugas internasional. Ia menyebut bahwa sulit menolak klub sebesar Real Madrid, bahkan memuji atmosfer Bernabeu.

"Sudah banyak pemain yang menempuh jalan itu, kan?" kata Rodri.

"Dan terutama bukan secara langsung, tetapi seiring waktu. Maksud saya, bagi saya, Anda tidak bisa menolak klub-klub terbaik di dunia. Mereka memiliki basis penggemar yang benar-benar mendukung mereka sepenuhnya, dan bagi saya, Bernabeu selalu luar biasa, stadion yang sangat megah."

Pernyataan tersebut langsung memicu spekulasi soal masa depannya, terlebih kontraknya di Manchester City masih berlaku hingga 2027.

Rindu Spanyol, Tapi Belum Saatnya

Rodri juga tidak menampik bahwa dirinya masih memiliki kedekatan dengan sepak bola Spanyol. Ia mengakui keinginannya untuk suatu saat kembali bermain di La Liga.

"Saya ingin kembali (ke Spanyol), ya, tentu saja," ujarnya.

"Bagi saya, La Liga adalah tempat saya memulai karier. Saya masih mengikutinya, memang tidak sebanyak dulu, tetapi saya masih mengikutinya."

