Antara
30 Maret 2026, 14.57 WIB

Prancis Amankan Kemenangan 3-1 atas Kolombia

Para pemain Timnas Prancis merayakan gol yang dicetak penyerang Marcus Thuram (9) ke gawang Timnas Kolombia pada pertandingan persahabatan di Stadion Northwest, Maryland, Amerika Serikat, Minggu (29/3/2026) waktu setempat. (x.com/equipedefrance) - Image

Para pemain Timnas Prancis merayakan gol yang dicetak penyerang Marcus Thuram (9) ke gawang Timnas Kolombia pada pertandingan persahabatan di Stadion Northwest, Maryland, Amerika Serikat, Minggu (29/3/2026) waktu setempat. (x.com/equipedefrance)

JawaPos.com-Timnas Prancis mengamankan kemenangan dengan skor 3-1 kontra Kolombia pada pertandingan persahabatan di Stadion Northwest, Maryland, Minggu waktu setempat.

Pada pertandingan ini Prancis mengamankan kemenangan berkat gol Desire Doue (2) dan Marcus Thuram, sedangkan Kolombia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jaminton Campaz, demikian catatan FIFA.

Ini merupakan kemenangan kedua beruntun bagi Prancis pada lawatan jeda internasional ke Amerika Serikat setelah pada pekan lalu mengalahkan Timnas Brasil 2-1.

Pertandingan dimulai dengan kedua tim saling melancarkan serangan, akan tetapi upaya yang dilakukan Prancis dan Kolombia tak ada yang membahayakan.

Kolombia sempat menciptakan peluang melalui tembakan dari luar kotak penalti James Rodriguez, namun bola dapat diamankan kiper Prancis Brice Samba.

Prancis dapat unggul terlebih dahulu pada menit 29 melalui gol yang dicetak oleh Desire Doue sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Marcus Thuram berhasil membawa Prancis menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit 41 setelah umpan Maghnes Akliouche dapat diteruskan sundulannya yang membobol gawang Kolombia.

Doue sempat memiliki peluang untuk mencetak gol keduanya pada pertandingan ini, namun tembakannya masih dapat diamankan kiper Kolombia Alvaro Montero.

Memasuki babak kedua, Prancis dapat menambah keunggulan mereka menjadi 3-0 setelah umpan Marcus Thuram dapat disambut penyelesaian Doue pada menit 56.

Meski tertinggal tiga gol, Kolombia tidak menyerah dan sempat memberikan ancaman melalui tembakan Jhon Cordoba, namun dapat diamankan Samba.

Kolombia akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 pada menit 77 melalui gol Jaminton Campaz yang memanfaatkan umpan Jefferson Lerma.

Pada waktu yang tersisa, Kolombia berusaha untuk kembali memangkas ketertinggalan, namun hingga laga usai, skor 3-1 untuk kemenangan Prancis tetap bertahan. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
