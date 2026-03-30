Atletico Madrid Siap Lepas Julian Alvarez dengan Nilai Transfer Besar di Tengah Minat Klub Eropa

JawaPos.com – Atletico Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan kemungkinan melepas Julian Alvarez dengan nilai transfer yang sangat besar.

Dilansir dari laman Fox Sports pada Senin (30/3), Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya minat dari sejumlah klub top Eropa. Situasi tersebut menjadikan masa depan Alvarez sebagai sorotan utama bursa transfer.

Sejumlah klub elite dilaporkan memantau perkembangan situasi pemain tersebut. FC Barcelona dan Arsenal menjadi dua klub yang paling serius menunjukkan ketertarikan.

Keduanya dikabarkan siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan penyerang asal Argentina tersebut.

Barcelona disebut melihat Alvarez sebagai sosok ideal untuk menggantikan peran Robert Lewandowski dalam jangka panjang.

Klub asal Catalonia tersebut tengah merancang regenerasi lini depan seiring mendekatnya akhir kontrak Lewandowski. Hal ini membuat Alvarez masuk dalam daftar prioritas mereka.

Di sisi lain, Arsenal juga tidak kalah agresif dalam memburu sang pemain. Klub Liga Inggris tersebut dikabarkan memimpin persaingan dari tim-tim Premier League lainnya.

Rencana pendekatan pada bursa transfer musim panas pun mulai dipersiapkan secara matang.

Performa Alvarez sepanjang musim ini menjadi alasan utama tingginya minat terhadap dirinya. Dalam 44 pertandingan di berbagai kompetisi, ia berhasil mencetak 17 gol dan sembilan assist. Statistik tersebut menunjukkan kontribusi signifikan bagi timnya sepanjang musim.

Meski demikian, laporan menyebutkan bahwa Alvarez dan keluarganya merasa nyaman berada di Madrid.

Faktor kenyamanan ini dinilai dapat memengaruhi keputusan akhir terkait masa depannya. Situasi tersebut membuat peluang bertahan maupun hengkang sama-sama terbuka.

Di tengah spekulasi transfer, Atletico Madrid tetap fokus pada agenda pertandingan yang akan datang.