Alexander Isak Mulai Kembali Latihan Bersama Liverpool

JawaPos.com - Penyerang Liverpool FC, Alexander Isak dikonfirmasi akan mulai kembali mengikuti latihan bersama tim pada Kamis (2/4/2) setelah menjalani proses pemulihan panjang akibat cedera serius, dikutip dari ANTARA.

Pemain asal Swedia itu sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki yang cukup parah, termasuk patah tulang fibula, dan telah absen sejak Desember 2025.

Pelatih Liverpool, Arne Slot menyebut kondisi Isak terus menunjukkan perkembangan positif dan siap kembali bergabung dalam sesi latihan tim.

"Saya pikir Alex berada dalam kondisi yang sangat baik karena Swedia lolos ke Piala Dunia tadi malam, selain itu dia akan kembali berlatih bersama tim untuk pertama kalinya besok,” ujar Slot yang dikutip dari laman resmi klub pada Rabu (1/4).

Isak diketahui harus menepi cukup lama setelah menjalani operasi akibat cedera yang dialaminya usai mencetak gol dalam kemenangan Liverpool atas Tottenham Hotspur pada Desember 2025. Sejak saat itu, dia menjalani program rehabilitasi intensif untuk memulihkan kondisinya.

Slot menambahkan bahwa kembalinya Isak ke sesi latihan menjadi kabar menggembirakan bagi tim setelah sang pemain bekerja keras selama masa pemulihan.

“Bila Anda telah bekerja sangat keras selama tiga atau empat bulan dan kemudian kembali ke latihan tim, itu tentu menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi semua orang. Jadi dalam hal ini, Alex berada dalam kondisi yang baik,” katanya.

Meski demikian, Slot menegaskan bahwa sesi latihan tersebut baru merupakan tahap awal bagi Isak setelah absen panjang. Dia menyebut sang striker belum tentu langsung tampil sebagai starter dalam waktu dekat.