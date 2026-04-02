Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
02 April 2026, 18.46 WIB

Arne Slot Berharap Musim Terakhir Salah jadi Motivasi Bagi Liverpool

Mohamed Salah dipastikan hengkang dari Liverpool dengan status bebas transfer. (ig @mosalah)&nbsp;

JawaPos.com - Pelatih Liverpool, Arne Slot berharap musim terakhir Mohamed Salah menjadi motivasi bagi timnya untuk menutup musim ini dengan hasil gemilang, dikutip dari ANTARA.

Slot bahkan menyebut penyerang asal Mesir itu sebagai “legenda hidup” klub setelah kontribusinya yang luar biasa selama hampir satu dekade.

“Semoga dia bisa membuat warisannya semakin istimewa dalam beberapa pekan dan bulan ke depan ketika kami masih berjuang meraih sesuatu yang spesial. Namun, dia akan selalu meninggalkan klub ini sebagai legenda,” ujar Slot yang dilansir di situs resmi klub pada Kamis.

Salah sebelumnya mengumumkan akan meninggalkan Liverpool di akhir musim ini, mengakhiri kebersamaan selama sembilan tahun dengan torehan 255 gol.

Pemain berusia 33 tahun itu sempat berselisih dengan Slot pada Desember lalu setelah mengaku tidak memiliki hubungan dengan sang pelatih usai dicadangkan dalam tiga pertandingan beruntun.

Namun, sejak kembali dari Piala Afrika pada Januari, Salah kembali menjadi pilihan utama di tengah musim yang tidak mudah bagi Liverpool.

Saat ini, The Reds berada di posisi kelima klasemen Liga Inggris dan masih berjuang untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan.

Meski demikian, Slot tetap optimistis timnya bisa menutup musim dengan prestasi, terutama di ajang Piala FA dan Liga Champions.

Liverpool dijadwalkan menghadapi Manchester City pada perempat final Piala FA pada Sabtu (4/4), serta berjumpa juara bertahan Paris Saint-Germain di babak delapan besar Liga Champions.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore