Arne Slot Berharap Musim Terakhir Salah jadi Motivasi Bagi Liverpool

JawaPos.com - Pelatih Liverpool, Arne Slot berharap musim terakhir Mohamed Salah menjadi motivasi bagi timnya untuk menutup musim ini dengan hasil gemilang, dikutip dari ANTARA.

Slot bahkan menyebut penyerang asal Mesir itu sebagai “legenda hidup” klub setelah kontribusinya yang luar biasa selama hampir satu dekade.

“Semoga dia bisa membuat warisannya semakin istimewa dalam beberapa pekan dan bulan ke depan ketika kami masih berjuang meraih sesuatu yang spesial. Namun, dia akan selalu meninggalkan klub ini sebagai legenda,” ujar Slot yang dilansir di situs resmi klub pada Kamis.

Salah sebelumnya mengumumkan akan meninggalkan Liverpool di akhir musim ini, mengakhiri kebersamaan selama sembilan tahun dengan torehan 255 gol.

Pemain berusia 33 tahun itu sempat berselisih dengan Slot pada Desember lalu setelah mengaku tidak memiliki hubungan dengan sang pelatih usai dicadangkan dalam tiga pertandingan beruntun.

Namun, sejak kembali dari Piala Afrika pada Januari, Salah kembali menjadi pilihan utama di tengah musim yang tidak mudah bagi Liverpool.

Saat ini, The Reds berada di posisi kelima klasemen Liga Inggris dan masih berjuang untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan.

Meski demikian, Slot tetap optimistis timnya bisa menutup musim dengan prestasi, terutama di ajang Piala FA dan Liga Champions.