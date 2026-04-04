Antara
04 April 2026, 17.51 WIB

Si Badak Mengundurkan Diri usai Gagal Bawa Azzuri ke Piala Dunia 2026

Laga Bosnia-Herzegovina kontra Italia yang dimenangi Bosnia dan membuat Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. (Instagram/@reprezentacija.ba)

JawaPos.com-Gennaro Gattuso mengundurkan diri sebagai pelatih tim nasional Italia setelah gagal membawa skuadnya melaju ke putaran final Piala Dunia 2026.

Dikutip dari situs resmi Federasi Sepak Bola Italia (FIGC), Sabtu, Gattuso dan federasi mencapai kesepakatan bersama bersama untuk mengakhiri kerja sama lebih cepat.

"Dengan berat hati, karena gagal mencapai tujuan yang telah kami tetapkan, saya menganggap masa jabatan saya sebagai pelatih tim nasional telah berakhir. Jersei Azzurri (julukan timnas Italia-red) adalah aset paling berharga dalam sepak bola. Oleh karena itu sudah tepat untuk mempermudah evaluasi teknis di masa depan sejak awal," ujar Gattuso, yang dijuluki Rhino alias Badak saat aktif bermain itu.

Pengunduran diri Gattuso itu menyusul keputusan serupa yang sebelumnya sudah dibuat Presiden FIGC Gabriele Gravina dan kepala delegasi Gianluigi Buffon.

Gravina dan Buffon meletakkan jabatan mereka dengan alasan yang serupa.

Gattuso pun merasa terhormat bisa memimpin tim nasional dan melakukannya dengan sekelompok pemain yang telah menunjukkan komitmen serta pengabdian.

"Terima kasih terbesar saya tujukan kepada para penggemar, kepada semua warga Italia yang tidak pernah gagal menunjukkan cinta dan dukungan mereka kepada tim nasional selama beberapa bulan ini. Selalu dengan Azzurri di hati saya," kata legenda AC Milan itu 

Sementara itu, Gabriele Gravina mengucapkan terima kasih kepada Gattuso atas pengabdiannya selama menjadi pelatih timnas Italia.

