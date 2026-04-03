Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
04 April 2026, 05.51 WIB

Gianluigi Buffon Resmi Mundur dari Federasi Sepak Bola Italia Usai Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026

Gianluigi Buffon (Instagram @gianluigibuffon)

JawaPos.com – Gianluigi Buffon resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala delegasi Timnas Italia.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (3/4), Keputusan tersebut diambil setelah kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Langkah ini menjadi bentuk tanggung jawab atas hasil yang tidak sesuai harapan.

Pengunduran diri Buffon juga menyusul keputusan Gabriele Gravina yang lebih dahulu mundur dari jabatannya sebagai presiden Federasi Sepak Bola Italia.

Kedua keputusan tersebut terjadi setelah Italia tersingkir di babak play-off. Kekalahan melalui adu penalti dari Bosnia-Herzegovina memastikan kegagalan tersebut.

Italia mencatat rekor negatif dengan gagal lolos ke tiga edisi Piala Dunia berturut-turut. Sebagai juara dunia empat kali, pencapaian ini menjadi salah satu periode terburuk dalam sejarah mereka.

Terakhir kali Italia tampil di fase gugur Piala Dunia adalah saat menjuarai turnamen pada 2006. Sejak saat itu, performa tim terus mengalami penurunan.

Buffon mengungkapkan bahwa keputusannya mundur muncul secara spontan setelah pertandingan berakhir. Ia mengaku diliputi emosi mendalam atas kegagalan tim nasional.

Namun, Buffon sempat diminta untuk menunda pengumuman tersebut agar ada waktu refleksi. Setelah situasi memungkinkan, ia akhirnya menyampaikan keputusan resminya kepada publik.

Dalam pernyataannya, Buffon menegaskan bahwa tujuannya adalah membawa Italia kembali ke Piala Dunia. Ia mengaku telah berupaya maksimal dalam menjalankan perannya di dalam tim.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Si Badak Mengundurkan Diri usai Gagal Bawa Azzuri ke Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Si Badak Mengundurkan Diri usai Gagal Bawa Azzuri ke Piala Dunia 2026

04 April 2026, 17.51 WIB

Alasan Prilly Latuconsina Mundur dari Sinemaku Pictures, Ingin Fokus Bangun Ruang Kreatif Baru secara Mandiri - Image
Entertainment

Alasan Prilly Latuconsina Mundur dari Sinemaku Pictures, Ingin Fokus Bangun Ruang Kreatif Baru secara Mandiri

21 Januari 2026, 01.52 WIB

Admin Medsos Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Mengundurkan Diri Usai Obrolan Saat Jeda Live Bocor - Image
Surabaya Raya

Admin Medsos Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Mengundurkan Diri Usai Obrolan Saat Jeda Live Bocor

02 November 2025, 22.02 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore