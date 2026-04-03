Gianluigi Buffon Resmi Mundur dari Federasi Sepak Bola Italia Usai Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Gianluigi Buffon resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala delegasi Timnas Italia.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (3/4), Keputusan tersebut diambil setelah kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Langkah ini menjadi bentuk tanggung jawab atas hasil yang tidak sesuai harapan.

Pengunduran diri Buffon juga menyusul keputusan Gabriele Gravina yang lebih dahulu mundur dari jabatannya sebagai presiden Federasi Sepak Bola Italia.

Kedua keputusan tersebut terjadi setelah Italia tersingkir di babak play-off. Kekalahan melalui adu penalti dari Bosnia-Herzegovina memastikan kegagalan tersebut.

Italia mencatat rekor negatif dengan gagal lolos ke tiga edisi Piala Dunia berturut-turut. Sebagai juara dunia empat kali, pencapaian ini menjadi salah satu periode terburuk dalam sejarah mereka.

Terakhir kali Italia tampil di fase gugur Piala Dunia adalah saat menjuarai turnamen pada 2006. Sejak saat itu, performa tim terus mengalami penurunan.

Buffon mengungkapkan bahwa keputusannya mundur muncul secara spontan setelah pertandingan berakhir. Ia mengaku diliputi emosi mendalam atas kegagalan tim nasional.

Namun, Buffon sempat diminta untuk menunda pengumuman tersebut agar ada waktu refleksi. Setelah situasi memungkinkan, ia akhirnya menyampaikan keputusan resminya kepada publik.