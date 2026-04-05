Arsenal Tersingkir di Perempat Final Piala FA, Southampton Unggah Meme Rayakan Kemenangan Langka

JawaPos.com - Southampton secara mengejutkan mampu menyingkirkan Arsenal dengan skor tipis 2-1 di babak perempat final Piala FA 2025/2026. Hasil itu memastikan langkah Southampton ke semifinal sekaligus mengakhiri ambisi Arsenal meraih gelar di kompetisi itu musim ini.

Pertandingan yang berlangsung di St Mary's Stadium pada Minggu (5/4) berjalan dengan sengit sejak awal laga. Dilansir dari ESPN, Southampton tampil tanpa rasa gentar meski menghadapi Arsenal yang berstatus sebagai pemuncak klasemen Premier League.

Sejak menit awal, Arsenal sebenarnya tampil menekan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun, rapatnya lini pertahanan dan performa apik kiper Southampton mampu meredam berbagai ancaman dari lawan. Di sisi lain, Southampton mengandalkan serangan balik cepat yang beberapa kali merepotkan lini belakang Arsenal.

Kebuntuan baru pecah pada menit ke-35. Ross Stewart sukses mencetak gol pembuka untuk Southampton lewat serangan balik. Gol itu berawal dari umpan silang yang gagal diantisipasi dengan baik oleh lini belakang Arsenal. Memasuki babak kedua, Arsenal meningkatkan intensitas serangan. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-68 lewat gol dari Viktor Gyokeres yang memanfaatkan umpan matang dari rekannya di dalam kotak penalti. Skor pun berubah menjadi imbang 1-1.

Namun, Southampton mampu mencuri gol kemenangan. Pada menit ke-85, pemain pengganti Shea Charles mencetak gol penentu kemenangan dari dalam kotak penalti. Gol itu menjadi pukulan telak bagi Arsenal yang sebelumnya mendominasi penguasaan bola. Di sisa waktu pertandingan, Arsenal terus menekan demi menyamakan kedudukan. Sejumlah peluang sempat tercipta, tetapi masih gagal berbuah gol. Hingga peluit panjang ditiup, skor 2-1 untuk kemenangan Southampton tidak berubah.

Usai laga, Southampton merayakan kemenangan langka itu dengan mengunggah meme dan momen kebersamaan mereka di akun X (dulu Twitter) resminya. Unggahan meme yang menampilkan Shea Charles bersiul sambil menatap kamera dengan latar belakang pemain Arsenal pun langsung diserbu penggemar dan telah dilihat 1,4 juta kali dan mendapat 94 ribu suka.

Di sisi lain, pelatih Arsenal Mikel Arteta mengakui timnya sedang berada dalam periode sulit, terlebih setelah sebelumnya juga gagal di kompetisi domestik lainnya. Namun, sang pelatih tetap memberikan dukungan kepada para pemainnya.

“Saya mencintai para pemain saya dan apa yang telah mereka lakukan selama sembilan bulan terakhir. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Mengkritik mereka karena kami kalah dalam pertandingan ini? Padahal mereka sudah berusaha keras dan mengorbankan segalanya di lapangan. Bahkan, beberapa dari mereka mungkin sebenarnya tidak perlu bermain hari ini,” kata Arteta.

Arteta juga tidak ragu mengambil tanggung jawab penuh atas kekalahan itu. “Tidak, saya tidak akan melakukan itu. Saya akan membela mereka lebih dari sebelumnya. Jika ada yang harus bertanggung jawab, itu adalah saya,” lanjutnya.