Aprillia JP
05 April 2026, 16.57 WIB

Arsenal Tersingkir di Perempat Final Piala FA, Southampton Unggah Meme Rayakan Kemenangan Langka

Shea Charles bantu Southampton tumbangkan Arsenal 2-1 di Piala FA. (@SouthamptonFC/X).

JawaPos.com - Southampton secara mengejutkan mampu menyingkirkan Arsenal dengan skor tipis 2-1 di babak perempat final Piala FA 2025/2026. Hasil itu memastikan langkah Southampton ke semifinal sekaligus mengakhiri ambisi Arsenal meraih gelar di kompetisi itu musim ini.

Pertandingan yang berlangsung di St Mary's Stadium pada Minggu (5/4) berjalan dengan sengit sejak awal laga. Dilansir dari ESPN, Southampton tampil tanpa rasa gentar meski menghadapi Arsenal yang berstatus sebagai pemuncak klasemen Premier League.

Sejak menit awal, Arsenal sebenarnya tampil menekan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun, rapatnya lini pertahanan dan performa apik kiper Southampton mampu meredam berbagai ancaman dari lawan. Di sisi lain, Southampton mengandalkan serangan balik cepat yang beberapa kali merepotkan lini belakang Arsenal.

Kebuntuan baru pecah pada menit ke-35. Ross Stewart sukses mencetak gol pembuka untuk Southampton lewat serangan balik. Gol itu berawal dari umpan silang yang gagal diantisipasi dengan baik oleh lini belakang Arsenal. Memasuki babak kedua, Arsenal meningkatkan intensitas serangan. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-68 lewat gol dari Viktor Gyokeres yang memanfaatkan umpan matang dari rekannya di dalam kotak penalti. Skor pun berubah menjadi imbang 1-1.

Namun, Southampton mampu mencuri gol kemenangan. Pada menit ke-85, pemain pengganti Shea Charles mencetak gol penentu kemenangan dari dalam kotak penalti. Gol itu menjadi pukulan telak bagi Arsenal yang sebelumnya mendominasi penguasaan bola. Di sisa waktu pertandingan, Arsenal terus menekan demi menyamakan kedudukan. Sejumlah peluang sempat tercipta, tetapi masih gagal berbuah gol. Hingga peluit panjang ditiup, skor 2-1 untuk kemenangan Southampton tidak berubah.

Usai laga, Southampton merayakan kemenangan langka itu dengan mengunggah meme dan momen kebersamaan mereka di akun X (dulu Twitter) resminya. Unggahan meme yang menampilkan Shea Charles bersiul sambil menatap kamera dengan latar belakang pemain Arsenal pun langsung diserbu penggemar dan telah dilihat 1,4 juta kali dan mendapat 94 ribu suka.

Di sisi lain, pelatih Arsenal Mikel Arteta mengakui timnya sedang berada dalam periode sulit, terlebih setelah sebelumnya juga gagal di kompetisi domestik lainnya. Namun, sang pelatih tetap memberikan dukungan kepada para pemainnya.

“Saya mencintai para pemain saya dan apa yang telah mereka lakukan selama sembilan bulan terakhir. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Mengkritik mereka karena kami kalah dalam pertandingan ini? Padahal mereka sudah berusaha keras dan mengorbankan segalanya di lapangan. Bahkan, beberapa dari mereka mungkin sebenarnya tidak perlu bermain hari ini,” kata Arteta.

Arteta juga tidak ragu mengambil tanggung jawab penuh atas kekalahan itu. “Tidak, saya tidak akan melakukan itu. Saya akan membela mereka lebih dari sebelumnya. Jika ada yang harus bertanggung jawab, itu adalah saya,” lanjutnya.

Arteta pun mengaku bahwa Arsenal tengah memasuki fase sulit dalam perjalanan musim ini. “Ini adalah pertama kalinya kami menghadapi tingkat kesulitan seperti ini,” ujarnya. Rasa kecewa atas kegagalan melaju ke semifinal juga diungkapkan secara terbuka. “Saya sangat kecewa dengan cara kami kehilangan kesempatan untuk kembali ke Wembley,” kata Arteta.

Editor: Hendra
Artikel Terkait
Prediksi Lengkap Superkomputer Terkait Klasemen Liga Inggris 2025/2026, Di mana Posisi Tim Favoritmu? - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Lengkap Superkomputer Terkait Klasemen Liga Inggris 2025/2026, Di mana Posisi Tim Favoritmu?

06 April 2026, 01.13 WIB

Mikel Arteta Blak-blakan! Ungkap Kekurangan Arsenal Saat Ditekuk Southampton di Piala FA - Image
Sepak Bola Dunia

Mikel Arteta Blak-blakan! Ungkap Kekurangan Arsenal Saat Ditekuk Southampton di Piala FA

05 April 2026, 18.06 WIB

Dibekuk Southampton dan Tersingkir dari Piala FA, Mikel Arteta Minta Pemain Arsenal Lakukan Hal Ini - Image
Sepak Bola Dunia

Dibekuk Southampton dan Tersingkir dari Piala FA, Mikel Arteta Minta Pemain Arsenal Lakukan Hal Ini

05 April 2026, 18.04 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

