M Shofyan Dwi Kurniawan
05 April 2026, 16.59 WIB

Hansi Flick Buka Suara! Tanggapi Kemarahan Lamine Yamal, Wonderkid Barcelona Diganti di Laga Kontra Atletico Madrid

Hansi Flick menilai kemarahan Lamine Yamal usai kemenangan Barcelona atas Atletico Madrid hanyalah luapan emosi pertandingan. Barca kini makin dekat ke gelar LaLiga. (Dok. Beesports)

JawaPos.com - Kemarahan Lamine Yamal di akhir kemenangan penting Barcelona 2-1 atas Atletico Madrid di LaLiga, Sabtu lalu, rupanya tidak membuat Hansi Flick terlalu khawatir.

Melansir ESPN, pelatih Barcelona itu menilai reaksi Yamal murni dipengaruhi emosi pertandingan. Wajar saja, laga berjalan panas, tensi tinggi, dan Yamal tampil sangat aktif meski lagi-lagi gagal mencetak gol. 

Kadang, pemain muda juga butuh melampiaskan rasa frustrasinya. Apalagi kalau sudah mencoba segalanya tapi bola tetap tidak mau masuk ke gawang. 

"Dia sedikit marah," kata Flick dalam konferensi pers usai pertandingan. "Dia memberikan segalanya, dia mencoba mencetak gol dan memberikan umpan terakhir. Itu wajar."

Yamal memang terlihat kesal setelah laga berakhir. Ia bahkan tidak ikut merayakan gol kemenangan Robert Lewandowski di menit-menit akhir, gol yang membuat Barcelona semakin nyaman di puncak klasemen dan unggul tujuh poin atas Real Madrid.

"Tentu saja dia merasakan emosi. Ini adalah pertandingan yang penuh emosi, tetapi dia berada di ruang ganti dan semuanya baik-baik saja."

Meski begitu, Flick menegaskan bahwa rasa frustrasi Yamal sama sekali bukan karena penampilannya buruk. Justru sebaliknya, pelatih asal Jerman itu puas dengan kontribusi pemain muda andalannya tersebut.

"Bukan karena cara bermainnya, dia bermain bagus," tambah Flick. "[Hanya] beberapa situasi, dia mencoba segalanya, mencoba segalanya, tetapi saat ini dia belum beruntung mencetak gol, tetapi itu bisa kembali."

"Saya tidak tahu persis [mengapa dia marah], tetapi [ada] banyak emosi dalam pertandingan dan Lamine mencoba segalanya untuk mencetak gol kedua."

Flick juga yakin suasana hati Yamal akan jauh lebih baik saat Barcelona kembali menghadapi Atletico Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions, Rabu nanti.

