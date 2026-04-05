Diego Simeone Kecam Wasit, Pelatih Atletico Madrid Kecewa Kartu Merah Pemain Barcelona Batal

JawaPos.com - Diego Simeone meluapkan kekecewaannya setelah Atletico Madrid kalah 2-1 dari Barcelona di Metropolitano. Namun, yang paling membuat pelatih asal Argentina itu geram bukan hanya hasil akhir, melainkan keputusan wasit yang membatalkan kartu merah Gerard Martin.

Barcelona sempat berada dalam posisi sulit di awal babak kedua ketika Gerard Martin melakukan tekel keras terhadap Thiago Almada. Wasit awalnya langsung mengeluarkan kartu merah, tetapi setelah meninjau ulang lewat VAR, hukuman itu diturunkan menjadi kartu kuning.

Melansir ESPN, keputusan tersebut langsung memicu protes dari kubu Atletico. Simeone menilai insiden itu sangat jelas dan seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi.

“Tidak banyak yang bisa dikatakan. Aksinya sudah jelas.”

“Dia datang terlambat, dan menginjak.”

Simeone bahkan membandingkan insiden tersebut dengan kejadian serupa di laga lain yang menurutnya berujung kartu merah. Karena itu, ia berharap komite wasit Spanyol memberikan penjelasan resmi atas keputusan yang diambil dalam laga ini.

“Saya melihat [insiden serupa] dari Betis-Rayo dan CTA mengatakan itu adalah kartu merah.”

“Mari kita berharap CTA akan memberikan klarifikasi di pertengahan pekan untuk minggu depan. Mereka melakukan kesalahan, seperti yang juga dilakukan oleh para pelatih.”

Bukan hanya Simeone yang merasa Atletico dirugikan. Bek Robin Le Normand juga menganggap keputusan itu sangat aneh karena wasit awalnya sudah mengambil keputusan yang tepat.