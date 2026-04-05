M Shofyan Dwi Kurniawan
05 April 2026, 17.02 WIB

Diego Simeone Kecam Wasit, Pelatih Atletico Madrid Kecewa Kartu Merah Pemain Barcelona Batal

Diego Simeone mengecam keputusan wasit yang membatalkan kartu merah Gerard Martin saat Atletico Madrid kalah 2-1 dari Barcelona. (Dok. Footymounir)

JawaPos.com - Diego Simeone meluapkan kekecewaannya setelah Atletico Madrid kalah 2-1 dari Barcelona di Metropolitano. Namun, yang paling membuat pelatih asal Argentina itu geram bukan hanya hasil akhir, melainkan keputusan wasit yang membatalkan kartu merah Gerard Martin.

Barcelona sempat berada dalam posisi sulit di awal babak kedua ketika Gerard Martin melakukan tekel keras terhadap Thiago Almada. Wasit awalnya langsung mengeluarkan kartu merah, tetapi setelah meninjau ulang lewat VAR, hukuman itu diturunkan menjadi kartu kuning.

Melansir ESPN, keputusan tersebut langsung memicu protes dari kubu Atletico. Simeone menilai insiden itu sangat jelas dan seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi.

“Tidak banyak yang bisa dikatakan. Aksinya sudah jelas.”

“Dia datang terlambat, dan menginjak.”

Simeone bahkan membandingkan insiden tersebut dengan kejadian serupa di laga lain yang menurutnya berujung kartu merah. Karena itu, ia berharap komite wasit Spanyol memberikan penjelasan resmi atas keputusan yang diambil dalam laga ini.

“Saya melihat [insiden serupa] dari Betis-Rayo dan CTA mengatakan itu adalah kartu merah.”

“Mari kita berharap CTA akan memberikan klarifikasi di pertengahan pekan untuk minggu depan. Mereka melakukan kesalahan, seperti yang juga dilakukan oleh para pelatih.”

Bukan hanya Simeone yang merasa Atletico dirugikan. Bek Robin Le Normand juga menganggap keputusan itu sangat aneh karena wasit awalnya sudah mengambil keputusan yang tepat.

“Bagi siapa pun yang mengerti sepak bola, itu kartu merah.”

Artikel Terkait
Sepakat dengan Diego Simeone, Bek Atletico Madrid Sebut Pemain Barcelona Harusnya Dikartu Merah! - Image
Sepak Bola Dunia

Sepakat dengan Diego Simeone, Bek Atletico Madrid Sebut Pemain Barcelona Harusnya Dikartu Merah!

05 April 2026, 18.02 WIB

Lini Serang Atletico Madrid Tumpul, Diego Simeone Dianggap Blunder Cadangkan Ademola Lookman - Image
Sepak Bola Dunia

Lini Serang Atletico Madrid Tumpul, Diego Simeone Dianggap Blunder Cadangkan Ademola Lookman

05 April 2026, 18.00 WIB

Roy Keane Ragu Carrick Pimpin Manchester United Jangka Panjang, Diego Simeone dan Luis Enrique Jadi Pilihan - Image
Sepak Bola Dunia

Roy Keane Ragu Carrick Pimpin Manchester United Jangka Panjang, Diego Simeone dan Luis Enrique Jadi Pilihan

16 Maret 2026, 17.33 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

