Chelsea Lolos ke Semifinal Piala FA Usai Hancurkan Port Vale 7-0, Liam Rosenior Puji Perkembangan Tim

JawaPos.com - Chelsea tampil luar biasa dengan menghancurkan Port Vale 7-0 dalam laga perempat final FA Cup 2025/2026 yang digelar di Stamford Bridge, London pada Sabtu (4/4). Kemenangan telak itu memastikan tim asuhan Liam Rosenior melangkah ke semifinal yang akan digelar di Wembley.

Dilansir dari ESPN, Chelsea langsung menunjukkan dominasi sejak awal pertandingan. Gol pembuka datang sangat cepat saat laga baru berjalan dua menit melalui Jorrel Hato yang memanfaatkan situasi sepak pojok. Chelsea terus menekan dan menggandakan keunggulan pada menit ke-25 lewat Joao Pedro setelah menerima umpan dari Pedro Neto.

Menjelang akhir babak pertama, tekanan bertubi-tubi kembali membuahkan hasil ketika tembakan Cole Palmer berbelok arah akibat mengenai pemain Port Vale Jordan Lawrence-Gabriel, sehingga tercatat sebagai gol bunuh diri. Skor 3-0 pun bertahan hingga akhir babak pertama.

Memasuki babak kedua, Chelsea tidak mengendurkan serangan. Tosin Adarabioyo kemudian menambah keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-57 melalui sundulan hasil umpan silang Malo Gusto dari situasi sepak pojok. Hanya berselang beberapa menit, Andrey Santos memperbesar skor menjadi 5-0 pada menit ke-69 lewat gol sundulan dari jarak dekat dengan memanfaatkan umpan Estevao. Dominasi Chelsea pun semakin tidak terbendung.

Estevao akhirnya ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-82 setelah golnya sempat ditinjau melalui VAR sebelum disahkan. Skor pun berubah menjadi 6-0. Pesta gol lalu ditutup oleh Alejandro Garnacho yang sukses mengeksekusi penalti di menit ke-90+2 setelah tim lawan melakukan pelanggaran terhadap dirinya di kotak penalti.

Kemenangan ini menjadi respons positif setelah periode sulit yang dialami Chelsea dalam beberapa pekan terakhir. Rosenior pun akhirnya bisa bernapas lega melihat timnya kembali ke performa terbaik. Dalam wawancara usai laga yang dikutip dari The Athletic, Rosenior memuji sikap dan kerja keras para pemainnya yang berhasil mencetak tujuh gol tanpa balas.

“Ini luar biasa. Inilah alasan Anda datang ke klub ini: untuk memenangkan trofi dan bermain di laga besar. Saya sangat senang dengan para pemain,” kata Rosenior. Pelatih berusia 41 tahun itu juga menyoroti sikap positif para pemainnya sepanjang pertandingan. “Sikap mereka luar biasa dan kami mencetak tujuh gol. Itu datang dari energi dan intensitas yang sesungguhnya,”ujarnya.

Rosenior juga menekankan pentingnya kontribusi seluruh pemain, termasuk dalam bertahan. “Bukan hanya intensitas saat menguasai bola. Cole Palmer saya jadikan kapten dan dia ikut turun membantu bertahan. Joao Pedro berlari menutup ruang, Pedro Neto juga bekerja hingga ke kotak sendiri. Itu semua hal yang harus kami lakukan setelah periode sulit,” tambahnya.