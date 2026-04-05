Riekerink Ubah Target Dewa United, Fokus Tembus 6 Besar Usai Gagal di Asia

JawaPos.com - Dewa United Banten FC terus menunjukkan perkembangan positif dalam persaingan papan atas BRI Super League. Kemenangan tipis 1-0 atas PSIM Yogyakarta menjadi bukti bahwa tim berjuluk Banten Warriors ini mulai menemukan ritme permainan yang lebih stabil.

Tambahan tiga poin dari laga tersebut terasa penting. Bukan hanya menjaga tren positif, hasil ini juga membuat Dewa United semakin dekat dengan zona enam besar klasemen sementara BRI Super League 2025/26.

Saat ini, mereka berada di peringkat kesembilan dengan koleksi 37 poin, terpaut empat angka saja dari posisi keenam.

Pelatih Jan Olde Riekerink menilai kemenangan ini sebagai langkah kecil yang berarti. Ia melihat timnya mulai bermain lebih konsisten, terutama dalam menjaga fokus sepanjang pertandingan.

Dengan sisa delapan laga, setiap poin menjadi sangat berharga dalam upaya memperbaiki posisi.

Riekerink juga mengakui bahwa arah target tim mengalami penyesuaian.

Setelah gagal melangkah jauh di AFC Challenge League, fokus kini sepenuhnya dialihkan ke kompetisi domestik. Ia memilih pendekatan yang lebih realistis agar para pemain tetap berada dalam tekanan yang wajar.

“Target kami sekarang adalah masuk enam besar terlebih dahulu. Itu lebih masuk akal untuk situasi saat ini,” ujar mantan pelatih Galatasaray tersebut dikutip dari ileague.id.

Menurutnya, membicarakan gelar juara di tahap ini belum relevan. Namun bukan berarti ambisi itu hilang sepenuhnya.