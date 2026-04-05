Andre Rizal Hanafi
05 April 2026, 19.13 WIB

Emaxwell Absen Lawan Bhayangkara, Persija Jakarta Andalkan Kekuatan Kolektif Tim

Pesepak bola Persija Jakarta Emaxwell Souza De Lima berselebrasi dengan Alaeddine Ajarie usai mencetak gol ke gawang Madura United pada pertandingan BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (23/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

Pesepak bola Persija Jakarta Emaxwell Souza De Lima berselebrasi dengan Alaeddine Ajarie usai mencetak gol ke gawang Madura United pada pertandingan BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (23/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Persija Jakarta harus menghadapi tantangan cukup berat saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/2026. 

Dalam laga yang digelar di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4) sore, Macan Kemayoran dipastikan tampil tanpa top skor mereka, Emaxwell Souza.

Penyerang asal Brasil itu absen lantaran akumulasi kartu kuning. Kehilangan pemain dengan koleksi 14 gol jelas menjadi kerugian bagi Persija, mengingat peran vitalnya di lini depan sepanjang musim ini.

Meski demikian, pelatih Persija, Mauricio Souza, memastikan timnya tidak akan kehilangan arah permainan. Ia menegaskan bahwa kekuatan Persija tidak hanya bergantung pada satu pemain.

Menurut Mauricio, kepercayaan terhadap pemain lain menjadi kunci untuk menjaga performa tim tetap stabil. Ia yakin siapa pun yang dipercaya mengisi posisi yang ditinggalkan Emaxwell mampu memberikan kontribusi maksimal di lapangan.

“Maxwell memang pemain penting, tetapi kami percaya dengan kualitas tim yang kami miliki. Semua pemain siap untuk mengambil peran dan memberikan yang terbaik,” ujar Mauricio dikutip dari ileague.id.

Pelatih asal Brasil itu juga menekankan bahwa Persija tetap akan bermain dengan identitas yang sudah dibangun sejak awal musim. Gaya bermain ofensif masih menjadi ciri khas yang tidak akan ditinggalkan, meski ada perubahan komposisi pemain.

Mauricio menyebut, timnya selalu berusaha tampil menyerang di setiap pertandingan, baik kandang maupun tandang. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan permainan agar tidak mudah ditembus lawan.

“Kami punya filosofi yang jelas. Persija adalah tim yang bermain menyerang dan selalu mencari kemenangan. Mungkin ada sedikit penyesuaian strategi, tetapi karakter utama tim tidak akan berubah,” katanya.

Editor: Banu Adikara
