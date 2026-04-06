Terungkap, Ini Alasan Kartu Merah untuk Gerard Martin Dibatalkan

JawaPos.com - Barcelona meraih kemenangan dramatis atas Atletico Madrid dengan skor 2-1 dalam laga La Liga yang penuh tensi.

Namun bukan hanya gol kemenangan di menit akhir yang jadi bahan pembicaraan. Salah satu momen paling kontroversial justru terjadi tepat setelah turun minum, ketika Gerard Martin sempat diberi kartu merah.

Insiden itu terjadi pada menit ke-46. Gerard Martin lebih dulu berhasil menghalau bola, tetapi dalam lanjutan gerakannya, sepatu sang bek mengenai pergelangan kaki Thiago Almada.

Wasit Mateo Busquets awalnya langsung mengeluarkan kartu merah. Keputusan itu sempat membuat para pemain Atletico Madrid merasa jumlah pemain akan kembali seimbang setelah Nico Gonzalez lebih dulu diusir keluar lapangan di akhir babak pertama.

Namun situasinya berubah tidak lama kemudian. Petugas VAR, Mario Melero Lopez, meminta Mateo Busquets untuk meninjau ulang insiden tersebut melalui monitor di pinggir lapangan.

Setelah melihat tayangan ulang, wasit akhirnya memutuskan membatalkan kartu merah dan menggantinya dengan kartu kuning.

Rekaman VAR mengungkap alasan sebenarnya di balik pembatalan kartu merah Gerard Martin saat Barcelona menghadapi Atletico Madrid. (Instagram/@atleticodemadrid)

Keputusan itu tentu memicu protes besar dari para pendukung Atletico Madrid. Banyak yang merasa Gerard Martin seharusnya tetap diusir keluar lapangan.

Namun, melansir Mundo Deportivo, rekaman audio VAR yang kemudian dirilis Federasi Sepak Bola Spanyol memperlihatkan alasan sebenarnya di balik keputusan tersebut.

"Mateo, saya menyarankan peninjauan agar Anda dapat menilai kemungkinan pembatalan kartu merah yang telah Anda tunjukkan."

"Menurut saya, ini adalah aksi di mana pemain Barcelona memainkan bola secara normal, dinamika permainan normal, dan kemudian secara alami melakukan kontak dengan pemain Atlético."