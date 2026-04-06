Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
06 April 2026, 18.45 WIB

Terungkap, Ini Alasan Kartu Merah untuk Gerard Martin Dibatalkan

Gerard Martin, bek kiri Barcelona yang berubah jadi solusi darurat tak terduga. (Dok. Instagram/@gerardmaartin)

JawaPos.com - Barcelona meraih kemenangan dramatis atas Atletico Madrid dengan skor 2-1 dalam laga La Liga yang penuh tensi.

Namun bukan hanya gol kemenangan di menit akhir yang jadi bahan pembicaraan. Salah satu momen paling kontroversial justru terjadi tepat setelah turun minum, ketika Gerard Martin sempat diberi kartu merah.

Insiden itu terjadi pada menit ke-46. Gerard Martin lebih dulu berhasil menghalau bola, tetapi dalam lanjutan gerakannya, sepatu sang bek mengenai pergelangan kaki Thiago Almada.

Wasit Mateo Busquets awalnya langsung mengeluarkan kartu merah. Keputusan itu sempat membuat para pemain Atletico Madrid merasa jumlah pemain akan kembali seimbang setelah Nico Gonzalez lebih dulu diusir keluar lapangan di akhir babak pertama.

Namun situasinya berubah tidak lama kemudian. Petugas VAR, Mario Melero Lopez, meminta Mateo Busquets untuk meninjau ulang insiden tersebut melalui monitor di pinggir lapangan.

Setelah melihat tayangan ulang, wasit akhirnya memutuskan membatalkan kartu merah dan menggantinya dengan kartu kuning.

Rekaman VAR mengungkap alasan sebenarnya di balik pembatalan kartu merah Gerard Martin saat Barcelona menghadapi Atletico Madrid. (Instagram/@atleticodemadrid)

Keputusan itu tentu memicu protes besar dari para pendukung Atletico Madrid. Banyak yang merasa Gerard Martin seharusnya tetap diusir keluar lapangan.

Namun, melansir Mundo Deportivo, rekaman audio VAR yang kemudian dirilis Federasi Sepak Bola Spanyol memperlihatkan alasan sebenarnya di balik keputusan tersebut.

"Mateo, saya menyarankan peninjauan agar Anda dapat menilai kemungkinan pembatalan kartu merah yang telah Anda tunjukkan."

"Menurut saya, ini adalah aksi di mana pemain Barcelona memainkan bola secara normal, dinamika permainan normal, dan kemudian secara alami melakukan kontak dengan pemain Atlético."

Setelah melihat tayangan ulang, Mateo Busquets akhirnya setuju dengan penilaian tersebut.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Klasemen Liga Spanyol: Barcelona Unggul Tujuh Poin atas Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Klasemen Liga Spanyol: Barcelona Unggul Tujuh Poin atas Real Madrid

06 April 2026, 16.52 WIB

Sepakat dengan Diego Simeone, Bek Atletico Madrid Sebut Pemain Barcelona Harusnya Dikartu Merah! - Image
Sepak Bola Dunia

Sepakat dengan Diego Simeone, Bek Atletico Madrid Sebut Pemain Barcelona Harusnya Dikartu Merah!

05 April 2026, 18.02 WIB

Diego Simeone Kecam Wasit, Pelatih Atletico Madrid Kecewa Kartu Merah Pemain Barcelona Batal - Image
Sepak Bola Dunia

Diego Simeone Kecam Wasit, Pelatih Atletico Madrid Kecewa Kartu Merah Pemain Barcelona Batal

05 April 2026, 17.02 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore