Antara
07 April 2026, 21.50 WIB

Vinicius Jr Isyaratkan Teken Kontrak Baru Bersama Real Madrid

Vinicius Jr. menghadapi tekanan besar di Real Madrid. (ig @realmadrid)

JawaPos.com - Bintang Brasil, Vinicius Junior, mengisyaratkan  menandatangani kontrak baru bersama Real Madrid dan menegaskan hasrat bertahan lebih lama bersama klub yang disebut klub impiannya itu, dikutip dari ANTARA.

“Saya masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontrak, kami tenang. Saya mendapat kepercayaan dari presiden (Florentino Perez), dan kami santai mengenai apa yang kami inginkan,” ujar Vinicius dalam laman Football Espana pada Senin, menjelang pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions melawan Bayern Muenchen.

"Saya bahagia di sini dan ingin bertahan selama bertahun-tahun," sambungnya.

Performa Vinicius tengah menanjak sejak awal 2026 dengan mencetak 12 gol dari 20 pertandingan, sama dengan Raphinha.

Pemain berusia 25 tahun itu turut serta dalam 26 kontribusi gol, hanya kalah dari Kylian Mbappe dengan 43 kontribusi untuk Los Blancos sejak Piala Dunia Antarklub 2025.

Namun Vinicius mengalami masa sulit pada awal musim ketika di bawah asuhan Xabi Alonsoa hanya membuat tujuh gol dan delapan assist dari 33 pertandingan, dengan 29 di antaranya sebagai starter.

Situasi itu pernah memunculkan spekulasi masa depannya di Santiago Bernabeu, terlebih kontraknya berakhir pada Juni 2027.

Kondisi Vinicius mulai berubah setelah Alvaro Arbeloa melatih Real. Dia tampil lebih konsisten dan kembali menjadi salah satu pemain kunci Real.

Sejak didatangkan dari Flamengo pada 2018, Vinicius telah menjadi bagian penting Madrid dengan mempersembahkan 14 trofi utama, termasuk dua gelar juara Liga Champions.

