Joao Cancelo Ingin Barcelona Tampil Dominan Lawan Atletico Madrid di Leg Pertama Perempat Final Liga Champions

JawaPos.com - Joao Cancelo ingin Barcelona tampil dominan saat menghadapi Atletico Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions. Laga tersebut bakal berlangsung di Camp Nou, Kamis (9/4).

Barcelona memang mampu tampil dominan saat berhasil mengalahkan Atletico Madrid di Liga Spanyol. Tim asuhan Hansi Flick mampu unggul 67 persen penguasaan bola berbanding 33 persen milik Atletico Madrid di laga tersebut.

Dominasi permainan tersebut yang ingin Joao Cancelo lihat kembali di laga besok. Dia juga tahu betul, bahwa Atletico Madrid adalah tim yang agresif dengan para pemain berbakatnya.

"Kami mengharapkan hal yang sama dari Atletico seperti yang telah kami harapkan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka adalah tim yang agresif dengan pemain-pemain berbakat. Kami harus mengendalikan mereka, seperti yang kami lakukan di pertandingan terakhir, dan berupaya meraih kemenangan. Ini adalah kompetisi yang sangat penting bagi kami," kata Joao Cancelo saat jumpa pers yang dikutip dari Mundo Deportivo, Rabu (8/4).

Bek 31 tahun tersebut juga sedang dalam kondisi terbaiknya untuk laga besok. Cancelo juga bakal berusaha membantu Barcelona mengalahkan Atletico Madrid.

"Saya tidak tahu apakah saya dalam kondisi 100%. Seiring berjalannya minggu dan latihan terus berlanjut, wajar jika bakat saya muncul. Yang saya coba lakukan adalah membantu tim mencapai tujuannya. Di pertandingan terakhir, kami semua bermain sangat baik. Saya mencoba membantu kami meraih kemenangan," imbuh bek pinjaman dari Al-Hilal itu.

Kemenangan di leg pertama dengan skor yang menyakinkan akan menjadi hal penting bagi Barcelona sebelum menghadapi leg kedua. Sebab, Atletico Madrid merupakan salah satu tim yang sulit dikalahkan saat bermain di kandang.