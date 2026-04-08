Joao Cancelo Ingin Barcelona Tampil Dominan Lawan Atletico Madrid di Leg Pertama Perempat Final Liga Champions

Bek Barcelona Joao Cancelo. (Dok. Joao Cancelo)
JawaPos.com - Joao Cancelo ingin Barcelona tampil dominan saat menghadapi Atletico Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions. Laga tersebut bakal berlangsung di Camp Nou, Kamis (9/4).
Barcelona memang mampu tampil dominan saat berhasil mengalahkan Atletico Madrid di Liga Spanyol. Tim asuhan Hansi Flick mampu unggul 67 persen penguasaan bola berbanding 33 persen milik Atletico Madrid di laga tersebut.
Dominasi permainan tersebut yang ingin Joao Cancelo lihat kembali di laga besok. Dia juga tahu betul, bahwa Atletico Madrid adalah tim yang agresif dengan para pemain berbakatnya.
Baca Juga:Nehar Sadiki Sebut Paul Munster Pelatih ‘Gila’ di Bhayangkara FC! Mimpi Buruk Bagi Persebaya Surabaya
"Kami mengharapkan hal yang sama dari Atletico seperti yang telah kami harapkan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka adalah tim yang agresif dengan pemain-pemain berbakat. Kami harus mengendalikan mereka, seperti yang kami lakukan di pertandingan terakhir, dan berupaya meraih kemenangan. Ini adalah kompetisi yang sangat penting bagi kami," kata Joao Cancelo saat jumpa pers yang dikutip dari Mundo Deportivo, Rabu (8/4).
Bek 31 tahun tersebut juga sedang dalam kondisi terbaiknya untuk laga besok. Cancelo juga bakal berusaha membantu Barcelona mengalahkan Atletico Madrid.
"Saya tidak tahu apakah saya dalam kondisi 100%. Seiring berjalannya minggu dan latihan terus berlanjut, wajar jika bakat saya muncul. Yang saya coba lakukan adalah membantu tim mencapai tujuannya. Di pertandingan terakhir, kami semua bermain sangat baik. Saya mencoba membantu kami meraih kemenangan," imbuh bek pinjaman dari Al-Hilal itu.
Baca Juga:Ketinggalan 9 Poin! Persija Jakarta Ngotot Kejar Persib Bandung, Mauricio: Belum Saatnya Menyerah
Kemenangan di leg pertama dengan skor yang menyakinkan akan menjadi hal penting bagi Barcelona sebelum menghadapi leg kedua. Sebab, Atletico Madrid merupakan salah satu tim yang sulit dikalahkan saat bermain di kandang.
"Ini pertandingan yang sangat penting. Kami tahu kami harus bertandang ke Wanda Metropolitano setelahnya, yang merupakan stadion yang sangat sulit. Skenario idealnya adalah mendapatkan hasil yang baik dan menempatkan kami pada posisi yang menguntungkan dalam pertandingan tersebut, tetapi kami harus siap menghadapi apa pun," pungkas Joao Cancelo.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian