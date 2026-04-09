Babak Belur! Dihajar PSG Tanpa Balas, Harapan Liverpool di Liga Champions Makin Menipis

JawaPos.com - Harapan Liverpool di Liga Champions kini berada di ujung tanduk setelah menelan kekalahan menyakitkan dari juara bertahan Paris Saint-Germain pada leg pertama perempat final.

Bertandang ke markas PSG, Liverpool harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 0-2. Hasil ini menjadi kekalahan ke-16 The Reds musim ini dan membuat langkah mereka menuju semifinal semakin berat.

PSG membuka keunggulan lewat Desire Doue, yang mencetak gol melalui tembakan terdefleksi yang mengecoh kiper Giorgi Mamardashvili. Bola melambung melewati kepala penjaga gawang setelah mengenai Virgil van Dijk.

Keunggulan tuan rumah kemudian digandakan oleh Khvicha Kvaratskhelia lewat aksi individu brilian. Menerima umpan terobosan dari Joao Neves, ia melewati Mamardashvili sebelum menceploskan bola ke gawang kosong.

Liverpool tampil di bawah tekanan sepanjang pertandingan. Bahkan, tim asuhan Arne Slot gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sebuah catatan yang mencerminkan buruknya performa mereka di laga ini.

Untuk meredam agresivitas PSG, Liverpool sempat menurunkan formasi bertahan dengan lima pemain di lini belakang. Namun, strategi tersebut tak mampu membendung dominasi tuan rumah yang sudah unggul sejak menit ke-11 dan terus menekan hingga akhir laga.

Meski kebobolan dua gol, Mamardashvili sebenarnya tampil cukup solid dengan sejumlah penyelamatan penting. Ia menggagalkan peluang Kvaratskhelia dan Doue, menjaga peluang Liverpool tetap hidup meski terus ditekan.

PSG bahkan nyaris menambah keunggulan. Ousmane Dembele menyia-nyiakan beberapa peluang emas, termasuk tembakan yang membentur tiang setelah kesalahan Jeremie Frimpong.

Sementara itu, penalti sempat diberikan saat Warren Zaire-Emery dijatuhkan, namun dibatalkan setelah tinjauan VAR.

Di sisi lain, Ibrahima Konate juga sempat lolos dari potensi pelanggaran penalti di menit akhir setelah mendorong Nuno Mendes di dalam kotak terlarang.

Baca Juga:Vitinha Sebut Tak Ada yang Difavoritkan dalam PSG vs Liverpool