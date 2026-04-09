Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
10 April 2026, 00.49 WIB

Luis Diaz Yakin Tinggalkan Liverpool Demi Bayern Munich adalah Langkah Tepat

Luis Diaz (Bein Sports) - Image

Luis Diaz (Bein Sports)

JawaPos.com – Pemain sayap Luis Díaz menegaskan bahwa keputusannya bergabung dengan Bayern Munich merupakan langkah yang tepat.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (9/4), Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia tampil impresif dalam laga Liga Champions. Ia mengaku merasa semakin yakin dengan pilihannya setelah menunjukkan performa konsisten.

Dalam pertandingan melawan Real Madrid di Stadion Santiago Bernabéu, Díaz tampil sebagai salah satu pemain kunci.

Diaz berhasil mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-1 pada leg pertama perempat final. Kontribusinya membantu tim meraih keunggulan penting di kompetisi Eropa tersebut.

Díaz mengungkapkan bahwa dirinya merasa nyaman dan berkembang sejak bergabung dengan Bayern Munich.

Diaz juga menilai lingkungan tim yang solid serta rencana permainan yang jelas menjadi faktor utama peningkatan performanya. Hal tersebut membuatnya semakin percaya bahwa kepindahannya adalah keputusan yang tepat.

Sejak meninggalkan Liverpool, Díaz menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontribusi gol. Ia mencatatkan puluhan gol dan assist sepanjang musim bersama Bayern Munich. Performa tersebut memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain penting dalam skuad.

Díaz menyampaikan rasa puasnya terhadap perjalanan kariernya saat ini. Diaz kerap menyebut bahwa kondisi fisiknya dalam keadaan prima dan siap memberikan kontribusi maksimal. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kekompakan tim dalam meraih hasil positif.

Meski meraih kemenangan, Díaz mengakui bahwa timnya masih memiliki ruang untuk berkembang.

Kuis Diaz menilai Bayern Munich seharusnya dapat mencetak lebih banyak gol dalam pertandingan tersebut. Namun demikian, ia tetap optimistis timnya dapat melanjutkan performa positif pada leg berikutnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Kalahkan Liverpool di Paris, Khvicha Kvaratskhelia Tegaskan PSG Siap Permalukan The Reds di Anfield - Image
Sepak Bola Dunia

Kalahkan Liverpool di Paris, Khvicha Kvaratskhelia Tegaskan PSG Siap Permalukan The Reds di Anfield

09 April 2026, 21.05 WIB

Rating Pemain: Khvicha Kvaratskhelia Bersinar! Bintang PSG Hancurkan Liverpool di Paris - Image
Sepak Bola Dunia

Rating Pemain: Khvicha Kvaratskhelia Bersinar! Bintang PSG Hancurkan Liverpool di Paris

09 April 2026, 20.31 WIB

Fans Liverpool Tercengang: Luis Enrique Puji Arne Slot Usai Kekalahan di Paris - Image
Sepak Bola Dunia

Fans Liverpool Tercengang: Luis Enrique Puji Arne Slot Usai Kekalahan di Paris

09 April 2026, 20.04 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

5

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

6

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

7

8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

8

Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur

9

Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang

10

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore