Harry Maguire Resmi Perpanjang Kontrak Bersama Manchester United hingga Tahun 2027

JawaPos.com – Pemain belakang Harry Maguire resmi menandatangani kontrak baru bersama Manchester United hingga tahun 2027.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (9/4), Keputusan ini memastikan kelanjutan kariernya di Old Trafford setelah sempat diprediksi akan berakhir. Perpanjangan kontrak tersebut juga mencakup opsi tambahan selama satu tahun.

Sebelumnya, Maguire diperkirakan akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer pada musim panas ini.

Namun, penampilan konsisten yang ditunjukkannya membuat manajemen klub berubah pikiran. Faktor kepemimpinan di dalam skuad juga menjadi pertimbangan penting dalam keputusan tersebut.

Sejak bergabung dari Leicester City pada tahun 2019, Maguire telah mencatatkan kontribusi signifikan.

Maguire didatangkan dengan nilai transfer sekitar EUR 87 juta atau Rp 1,7 triliun yang menjadikannya salah satu bek termahal saat itu. Hingga kini, ia telah tampil dalam ratusan pertandingan dan mencetak sejumlah gol penting.

Selain statistik, Maguire dikenal sebagai sosok berpengaruh di lini pertahanan tim. Kemampuannya dalam duel udara dan pengalaman bermain di level tinggi menjadi keunggulan utama. Hal ini membuatnya tetap dipercaya sebagai bagian penting dalam skuad Manchester United.

Usai menandatangani kontrak baru, Maguire menyampaikan kebanggaannya dapat terus membela klub.