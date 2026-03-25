Tocantins Tak Hanya Top Skor PSS, Kini Catat 9 Assist di Championship

JawaPos.com - Performa impresif kembali ditunjukkan Gustavo Tocantins saat membawa PSS Sleman meraih kemenangan penting di pekan ke-21 Championship 2025/2026.

Dalam laga tersebut, Tocantins mencatatkan satu gol dan satu assist yang membantu timnya menang 3-1 atas The Lobsters.

Salah satu momen menarik terjadi saat Tocantins memberikan umpan matang yang berhasil dimaksimalkan Riko Simanjuntak menjadi gol.

Gol tersebut terasa spesial karena menjadi yang pertama bagi Riko bersama PSS musim ini. Kolaborasi keduanya menjadi bukti kuatnya lini serang Laskar Sembada.

Kemenangan ini semakin menegaskan peran penting Tocantins dalam skuad PSS Sleman. Hingga pekan ke-21, ia tidak hanya menjadi top skor sementara tim, tetapi juga telah mengoleksi sembilan assist.

Catatan tersebut menunjukkan kontribusi besar pemain asal Brasil itu dalam setiap pertandingan.

Konsistensi Tocantins ternyata tidak lepas dari motivasi tinggi yang ia jaga sejak awal musim. Dalam pernyataannya di awal kompetisi, ia menegaskan memiliki target besar bersama PSS Sleman, yakni membawa tim kembali ke Liga 1 musim depan.

“Kami ingin meraih poin kemenangan sebanyak mungkin. Dengan izin Tuhan, kami ingin mencapai tujuan besar, yaitu kembali ke Liga 1. Saya harus terus bekerja keras dan berkontribusi maksimal,” ujarnya dikutip dari pssleman.id.

Komitmen tersebut kini mulai terlihat hasilnya. PSS Sleman terus menunjukkan tren positif dan mampu bersaing di papan atas klasemen.

Kehadiran Tocantins sebagai motor serangan menjadi faktor kunci yang sulit tergantikan.

Selain tajam dalam mencetak gol, kemampuan membaca permainan dan memberi umpan akurat membuatnya menjadi ancaman serius bagi lawan.