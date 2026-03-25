Profil Elliott Dickman? Asisten Baru Timnas Indonesia dengan Lisensi UEFA Pro, Fokus Benahi Lini Depan Tim Garuda

JawaPos.com - Kehadiran wajah baru di jajaran staf pelatih Timnas Indonesia kembali menarik perhatian. Kali ini, nama Elliott Dickman resmi bergabung sebagai asisten pelatih atas permintaan pelatih kepala John Herdman.

Dickman dipercaya untuk menangani sektor penyerangan, sebuah peran krusial dalam upaya meningkatkan produktivitas gol skuad Garuda.

Elliott Dickman bukan sosok asing di dunia kepelatihan sepak bola Inggris. Pria kelahiran 11 Oktober 1978 ini telah mengantongi lisensi UEFA Pro, level tertinggi dalam kepelatihan sepak bola Eropa.

Pengalamannya banyak ditempa di level pengembangan pemain muda, terutama saat menangani tim akademi dan kelompok usia di berbagai klub.

Karier kepelatihannya cukup panjang dan konsisten. Dickman pernah menjadi pelatih di tim U-23 Sunderland AFC U23 selama beberapa tahun, setelah sebelumnya menghabiskan waktu lama di level U-18 klub yang sama.

Pengalaman ini membuatnya dikenal sebagai pelatih yang piawai dalam mengembangkan pemain muda, khususnya dalam aspek taktik dan pemahaman permainan.

Setelah itu, ia sempat melatih Newcastle United U23 sebelum melanjutkan karier sebagai manajer di South Shields FC.

Di klub tersebut, Dickman sempat menjalani peran sebagai caretaker hingga akhirnya dipercaya sebagai manajer utama.

Pengalamannya di level senior menjadi bekal penting dalam memahami dinamika pertandingan kompetitif.

Sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia, Dickman tercatat menjabat sebagai asisten manajer di Hartlepool United sejak Oktober 2025.

Di sana, ia terlibat langsung dalam pengembangan strategi tim, termasuk penyusunan pola serangan yang efektif.

Secara taktik, Dickman dikenal menyukai formasi 4-3-3 menyerang. Pendekatan ini menekankan permainan cepat, eksploitasi sisi sayap, serta mobilitas tinggi para pemain depan.

Gaya bermain tersebut dinilai cocok dengan karakter pemain Indonesia yang memiliki kecepatan dan kreativitas.

Penunjukan Dickman sebagai pelatih sektor serangan menjadi sinyal bahwa Timnas Indonesia ingin tampil lebih agresif di lini depan.