Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
26 Maret 2026, 01.11 WIB

Profil Elliott Dickman? Asisten Baru Timnas Indonesia dengan Lisensi UEFA Pro, Fokus Benahi Lini Depan Tim Garuda

Profil Elliott Dickman, asisten baru Timnas Indonesia dengan lisensi UEFA Pro, fokus benahi lini depan dan strategi serangan Tim Garuda.

JawaPos.com - Kehadiran wajah baru di jajaran staf pelatih Timnas Indonesia kembali menarik perhatian. Kali ini, nama Elliott Dickman resmi bergabung sebagai asisten pelatih atas permintaan pelatih kepala John Herdman.

Dickman dipercaya untuk menangani sektor penyerangan, sebuah peran krusial dalam upaya meningkatkan produktivitas gol skuad Garuda.

Elliott Dickman bukan sosok asing di dunia kepelatihan sepak bola Inggris. Pria kelahiran 11 Oktober 1978 ini telah mengantongi lisensi UEFA Pro, level tertinggi dalam kepelatihan sepak bola Eropa.

Pengalamannya banyak ditempa di level pengembangan pemain muda, terutama saat menangani tim akademi dan kelompok usia di berbagai klub.

Karier kepelatihannya cukup panjang dan konsisten. Dickman pernah menjadi pelatih di tim U-23 Sunderland AFC U23 selama beberapa tahun, setelah sebelumnya menghabiskan waktu lama di level U-18 klub yang sama.

Pengalaman ini membuatnya dikenal sebagai pelatih yang piawai dalam mengembangkan pemain muda, khususnya dalam aspek taktik dan pemahaman permainan.

Setelah itu, ia sempat melatih Newcastle United U23 sebelum melanjutkan karier sebagai manajer di South Shields FC.

Di klub tersebut, Dickman sempat menjalani peran sebagai caretaker hingga akhirnya dipercaya sebagai manajer utama.

Pengalamannya di level senior menjadi bekal penting dalam memahami dinamika pertandingan kompetitif.

Sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia, Dickman tercatat menjabat sebagai asisten manajer di Hartlepool United sejak Oktober 2025.

Di sana, ia terlibat langsung dalam pengembangan strategi tim, termasuk penyusunan pola serangan yang efektif.

Secara taktik, Dickman dikenal menyukai formasi 4-3-3 menyerang. Pendekatan ini menekankan permainan cepat, eksploitasi sisi sayap, serta mobilitas tinggi para pemain depan.

Gaya bermain tersebut dinilai cocok dengan karakter pemain Indonesia yang memiliki kecepatan dan kreativitas.

Penunjukan Dickman sebagai pelatih sektor serangan menjadi sinyal bahwa Timnas Indonesia ingin tampil lebih agresif di lini depan.

Kolaborasinya dengan Herdman diharapkan mampu membawa warna baru dalam strategi permainan tim.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Daftar 10 Pelatih Terburuk Inter Milan Sepanjang Sejarah, Banyak Nama Besar Gagal Total - Image
Sepak Bola Dunia

Daftar 10 Pelatih Terburuk Inter Milan Sepanjang Sejarah, Banyak Nama Besar Gagal Total

25 Maret 2026, 03.36 WIB

Tanggapan Kylian Mbappe Tentang Pelatih Baru Timnas Prancis yang Seret Nama Zinedine Zidane - Image
Sepak Bola Dunia

Tanggapan Kylian Mbappe Tentang Pelatih Baru Timnas Prancis yang Seret Nama Zinedine Zidane

24 Maret 2026, 20.32 WIB

Siapa Tonda Eckert? Pelatih Muda yang Siap Jegal Arsenal di FA Cup - Image
Sepak Bola Dunia

Siapa Tonda Eckert? Pelatih Muda yang Siap Jegal Arsenal di FA Cup

24 Maret 2026, 00.52 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore