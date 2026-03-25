Farid S. Maulana
26 Maret 2026, 03.17 WIB

Cerita Kiper PSBS Kadu Monteiro: Sudah Pegang Lisensi Kepelatihan UEFA C, Siap Tularkan Ilmu di Indonesia jika Kantongi UEFA A Pro

Kadu kantongi lisensi A. (Dok. Kadu)

JawaPos.com - Kadu Monteiro masih aktif berkarir dan jadi andalan PSBS Biak di Super League. Namun, Kadu sudah punya persiapan untuk masa pensiunnya. Dia sudah siap melanjutkan karir jadi pelatih. Saat ini Kadu sudah mengantongi lisensi UEFA C.

PSBS Biak masih ada di dasar klasemen dan terancam terdegradasi. Tapi penampilan Kadu Monteiro di bawah mistar mendapat banyak pujian dari pecinta sepak bola nasional. Dalam 24 penampilan, pemain berusia 32 tahun itu berhasil melakukan 91 penyelamatan.

Dia masuk dalam daftar kiper dengan penyelamatan terbanyak di Super League untuk sementara. Dia berada pada peringkat ketiga di bawah kiper Bali United Mike Hauptmeijer dan kiper Borneo FC Nadeo Argawinata.

Kehebatannya membaca permainan tidak lepas dari ilmu kepelatihan yang sudah didapat pemain berpaspor Portugal tersebut. Saat ini, Kadu sudah mengantongi lisensi kepelatihan UEFA C. “Saya mengambil lisensi itu tahun lalu saat jeda kompetisi,” jelasnya.

Kadu menuturkan, ide untuk mengambil lisensi adalah sebagai persiapan masa depan saat sudah gantung sepatu. “Saya punya keinginan untuk lanjut menjadi pelatih kiper. Saya sudah mempersiapkan itu saat ini,” ujarnya saat ditanya Jawa Pos.

Nah, saat ini pemain bernama lengkap Aldo Geraldo Manuel Monteiro itu mempersiapkan diri untuk melanjutkan lisensi kepelatihannya. Dia akan mengambil kursus lisensi kepelatihan UEFA B. “Ya, saya sudah persiapkan itu. Mungkin setelah di sini (musim selesai) saya akan langsung ambil kursus,” tambahnya.

Kadu menegaskan, kalau dia ingin mendapatkan ilmu yang baik sebagai pelatih. Tidak mau hanya sekedar kursus dan dapat lisensi saja. “Saya ingin menjadi pelatih kiper yang baik,” harapnya.

Pemain kelahiran Angola itu berharap, saat sudah mendapatkan lisensi sampai UEFA A Pro, tidak menutup kemungkinan akan melatih di Indonesia. Dia ingin ikut berperan dalam mengembangkan sepak bola di Indonesia. “Saya senang berkarir di sini, saya menikmatinya. Sepak bola di sini luar biasa dan ya, jika ada kesempatan, saya ingin melatih di sini suatu saat,” ucapnya. 

