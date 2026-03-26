Keputusan Mengejutkan, Deltras FC Resmi Berpisah dengan Widodo Cahyono Putro

JawaPos.com - Deltras FC menghadapi dinamika tak terduga jelang kembali bergulirnya kompetisi Championship 2025/2026 yang kini memasuki pekan ke-22.

Di tengah upaya menjaga konsistensi tim pada putaran ketiga, manajemen klub justru mengambil keputusan besar dengan melepas pelatih kepala Widodo Cahyono Putro.

Tak hanya Widodo, asisten pelatih Agam Haris Pambudi juga ikut meninggalkan tim untuk melanjutkan karier di klub lain.

Keputusan ini disebut bukan sekadar pergantian biasa, melainkan hasil kesepakatan bersama yang telah dipertimbangkan secara matang oleh kedua belah pihak.

CEO Deltras FC, Amir Burhannudin, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil dengan penuh pertimbangan, meskipun pihak manajemen sebenarnya merasa berat.

“Manajemen tentu berat hati sebenarnya mengizinkan dan melepas kedua pelatih berkarier di klub lain. Namun di sisi lain, kami juga tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan karier seseorang untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Sejak awal musim, Widodo dinilai berhasil membawa Deltras tampil kompetitif. Bahkan hingga memasuki putaran ketiga, tim mampu bertahan di papan atas klasemen.

Gaya permainan yang diterapkan juga cukup menarik, dengan pendekatan taktikal yang inovatif serta keberanian memberikan kesempatan kepada pemain muda.

Performa positif tersebut diyakini menjadi salah satu alasan meningkatnya minat dari klub lain untuk merekrut pelatih asal Cilacap itu.

Meski masih terikat kontrak jangka panjang, manajemen menyadari bahwa dinamika dalam dunia sepak bola profesional sering kali menghadirkan situasi seperti ini.

Amir menegaskan bahwa perpindahan pelatih maupun pemain sebelum kontrak berakhir merupakan hal yang wajar dalam industri sepak bola.