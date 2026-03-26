Asisten Pelatih Persik Kediri Gabung Timnas Saint Kitts and Nevis Jelang Hadapi Indonesia

JawaPos.com - Manajemen Persik Kediri memberikan izin kepada asisten pelatih mereka, Vitor Tinoco, untuk bergabung sementara dengan Timnas Saint Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series 2026.

Meski demikian, Vitor dipastikan tetap menjadi bagian dari tim pelatih Macan Putih di kompetisi BRI Super League 2025/26.

Keputusan ini diambil setelah Vitor Tinoco menerima permintaan langsung dari pelatih kepala Saint Kitts and Nevis, Marcelo Serrano. Keduanya diketahui memiliki hubungan kerja yang cukup lama sejak masih berkarier di Brasil.

Manajer tim Persik Kediri, M. Syahid Nur Ichsan, menyebut pihak klub tidak ingin menghalangi peluang positif bagi salah satu staf pelatihnya. Ia menilai pengalaman ini justru bisa memberikan nilai tambah bagi Vitor maupun Persik Kediri ke depannya.

“Coach Vitor sebelumnya sudah menyampaikan permohonan izin untuk membantu Timnas Saint Kitts and Nevis. Kami dari manajemen memberikan izin penuh karena ini kesempatan yang baik untuk pengembangan kariernya,” ujar Syahid dikutip dari ileague.id.

Dalam ajang FIFA Series 2026, Saint Kitts and Nevis dijadwalkan menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno pada 27 Maret mendatang.

Laga ini diprediksi akan menarik perhatian publik, mengingat keterlibatan sosok yang saat ini berkarier di Liga Indonesia.

Vitor Tinoco sendiri menegaskan bahwa keikutsertaannya di tim nasional tersebut bersifat sementara. Ia memastikan tetap berkomitmen penuh terhadap Persik Kediri dan tidak meninggalkan klub.

“Saya tetap bagian dari Persik. Saya tidak keluar, hanya meminta izin untuk membantu coach Marcelo selama FIFA Series berlangsung,” jelas Vitor.

Pria berusia 43 tahun itu juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapat tawaran langsung dari Marcelo Serrano.

Keduanya pernah bekerja bersama di level usia muda, tepatnya di Timnas Brasil U-15, sehingga komunikasi yang terjalin sudah cukup erat.

Selain faktor kedekatan personal, pengalaman panjang Vitor di Indonesia juga menjadi pertimbangan utama.

Ia telah berkarier lebih dari sembilan tahun di sepak bola Tanah Air, termasuk sempat bekerja bersama PS Barito Putera sebelum bergabung dengan Persik Kediri.

Dengan pengalaman tersebut, kehadiran Vitor di tim pelatih Saint Kitts and Nevis diharapkan mampu memberikan kontribusi positif.