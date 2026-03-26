Andre Rizal Hanafi
27 Maret 2026, 04.20 WIB

Asisten Pelatih Persik Kediri Gabung Timnas Saint Kitts and Nevis Jelang Hadapi Indonesia

Vitor Tinoco assistant pelatih Persik Kediri (Istimewa)

JawaPos.com - Manajemen Persik Kediri memberikan izin kepada asisten pelatih mereka, Vitor Tinoco, untuk bergabung sementara dengan Timnas Saint Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series 2026. 

Meski demikian, Vitor dipastikan tetap menjadi bagian dari tim pelatih Macan Putih di kompetisi BRI Super League 2025/26.

Keputusan ini diambil setelah Vitor Tinoco menerima permintaan langsung dari pelatih kepala Saint Kitts and Nevis, Marcelo Serrano. Keduanya diketahui memiliki hubungan kerja yang cukup lama sejak masih berkarier di Brasil.

Manajer tim Persik Kediri, M. Syahid Nur Ichsan, menyebut pihak klub tidak ingin menghalangi peluang positif bagi salah satu staf pelatihnya. Ia menilai pengalaman ini justru bisa memberikan nilai tambah bagi Vitor maupun Persik Kediri ke depannya.

“Coach Vitor sebelumnya sudah menyampaikan permohonan izin untuk membantu Timnas Saint Kitts and Nevis. Kami dari manajemen memberikan izin penuh karena ini kesempatan yang baik untuk pengembangan kariernya,” ujar Syahid dikutip dari ileague.id.

Dalam ajang FIFA Series 2026, Saint Kitts and Nevis dijadwalkan menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno pada 27 Maret mendatang. 

Laga ini diprediksi akan menarik perhatian publik, mengingat keterlibatan sosok yang saat ini berkarier di Liga Indonesia.

Vitor Tinoco sendiri menegaskan bahwa keikutsertaannya di tim nasional tersebut bersifat sementara. Ia memastikan tetap berkomitmen penuh terhadap Persik Kediri dan tidak meninggalkan klub.

“Saya tetap bagian dari Persik. Saya tidak keluar, hanya meminta izin untuk membantu coach Marcelo selama FIFA Series berlangsung,” jelas Vitor.

Pria berusia 43 tahun itu juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapat tawaran langsung dari Marcelo Serrano

Keduanya pernah bekerja bersama di level usia muda, tepatnya di Timnas Brasil U-15, sehingga komunikasi yang terjalin sudah cukup erat.

Selain faktor kedekatan personal, pengalaman panjang Vitor di Indonesia juga menjadi pertimbangan utama. 

Ia telah berkarier lebih dari sembilan tahun di sepak bola Tanah Air, termasuk sempat bekerja bersama PS Barito Putera sebelum bergabung dengan Persik Kediri.

Dengan pengalaman tersebut, kehadiran Vitor di tim pelatih Saint Kitts and Nevis diharapkan mampu memberikan kontribusi positif. 

Sementara bagi Persik Kediri, momen ini menjadi bukti bahwa kompetisi domestik Indonesia juga mampu melahirkan sosok pelatih yang dilirik di level internasional.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Artikel Terkait
5 Strategi Jitu Timnas Indonesia Hancurkan Saint Kitts and Nevis dalam FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

5 Strategi Jitu Timnas Indonesia Hancurkan Saint Kitts and Nevis dalam FIFA Series 2026

29 Maret 2026, 16.05 WIB

Usai Menang Telak Kontra Saint Kitts and Nevis, Erick Thohir Minta Timnas Fokus Hadapi Bulgaria - Image
Sepak Bola Indonesia

Usai Menang Telak Kontra Saint Kitts and Nevis, Erick Thohir Minta Timnas Fokus Hadapi Bulgaria

29 Maret 2026, 02.07 WIB

Beckham Putra Ucap Syukur Usai Cetak Gol Perdana di Laga Timnas Indonesia Kontra Saint Kitts and Nevis - Image
Sepak Bola Indonesia

Beckham Putra Ucap Syukur Usai Cetak Gol Perdana di Laga Timnas Indonesia Kontra Saint Kitts and Nevis

29 Maret 2026, 00.09 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

