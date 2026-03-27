Edi Yulianto
27 Maret 2026, 17.22 WIB

Carlos Pena Minta Tanggung Jawab Pemain, Jaga Komitmen hingga Akhir Musim

Pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena (tengah), memberikan instruksinya kepada para pemain Pendekar Cisadane sebelum menghadapi Persebaya Surabaya. (Dok. ILeague) - Image

Pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena (tengah), memberikan instruksinya kepada para pemain Pendekar Cisadane sebelum menghadapi Persebaya Surabaya. (Dok. ILeague)

JawaPos.com - Tersisa sembilan laga pamungkas di Super League 2025/2026 untuk Persita Tangerang jalani musim ini, dan pelatih Carlos Pena pun ingin para pemainnya terus menunaikan tanggung jawabnya di setiap pertandingan.

Yang terdekat tentu saja laga tandang ke Surabaya guna menghadapi tuan rumah Persebaya pada 4 April 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo.

Persiapan pun sudah mulai dilakukan pada awal pekan ini, setelah Pendekar Cisadane mendapat hari libur dalam perayaan Idulfitri selama beberapa hari.

“Para pemain sudah kembali dari masa liburan mereka dan kita pun sudah melakukan latihan selama sepekan sebelum hari raya,” buka Carlos Pena.

“Mereka dalam kondisi baik, karena kami terus memberikan sesi latihan individu kepada mereka di masa jeda kali ini.”

Carlos Pena berharap di sembilan laga tersisa para pemain bisa terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, sama seperti yang sudah dilakukan sejak awal musim.

“Pertama-tama, sebelum motivasi, ada tanggung jawab dan disiplin. Setiap orang dalam skuad benar-benar berkomitmen untuk berjuang meraih 3 poin di setiap pertandingan,” papar Pena.

“Kami telah melakukan ini sejak pertandingan pertama musim ini dan akan terus melakukannya hingga pertandingan terakhir. Ada tujuan kolektif dan individu yang ingin kami capai dan kami benar-benar fokus pada hal itu,” ujarnya.

Persita akan menjalani masa periode yang padat dalam dua bulan tersisa di musim kompetisi kali ini. Ada lima laga yang harus dijalani pada April dan empat pada Mei nanti.

Lima laga tandang yang tak mudah akan dihadapi Persita, mulai dari menghadapi Persebaya (4/4), Persik Kediri (19/4), PSIM Yogyakarta (30/4), Borneo FC (5/5) dan juga Malut United FC (16/5).

Sementara Persita juga wajib memaksimalkan status tuan rumah saat menjamu tim-tim seperti Arema FC (10/4), Bali United FC (23/4), Persijap Jepara (10/5) dan Persis Solo (23/5) di Indomilk Arena.

Musim ini Persita menempati posisi keempat dengan peringkat tertinggi saat bermain di kandang dengan raihan 26 poin, di bawah tim-tim seperti Persib Bandung (39), Borneo FC (34) dan Persija Jakarta (28).

Editor: Edi Yulianto
