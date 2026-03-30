Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
30 Maret 2026, 17.38 WIB

Naik 3 Peringkat, Ini Ranking Terbaru Timnas Indonesia Jika Kalahkan Bulgaria di FIFA Series 2026

Timnas Indonesia saat melawan Saint Kitts and Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Timnas Indonesia saat melawan Saint Kitts and Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan bertemu Bulgaria pada laga final FIFA Series 2026, Senin (30/3). Kemenangan akan sangat penting karena berpotensi membawa tambahan poin sekaligus naik peringkat dalam ranking FIFA.

Dilansir dari laman resmi FIFA, Beckham Putra dan kolega saat ini berada di ranking 121 dengan 1148,70 poin. Peringkat tersebut naik satu tangga berkat hasil kemenangan atas Saint Kitts and Nevis.

Menghadapi Bulgaria yang memiliki ranking lebih tinggi, maka tambahan poin jika menang atau seri akan sangat signifikan. Apabila meraih kemenangan, tambahan 6,19 poin akan didapatkan. Kemudian jika meraih hasil seri, 1,19 poin akan ditambahkan ke dalam poin terkini.

Apabila mampu mengalahkan Bulgaria, kenaikan ranking hingga tiga peringkat sekaligus menggeser Korea Utara di ranking 118 berpotensi terjadi. Namun, apabila meraih hasil seri, Indonesia tetap berpeluang naik dengan menggeser Namibia di posisi 120 dunia.

Estimasi Poin Timnas Indonesia

- Menang: +6,16

- Seri: +1,19

- Kalah: -3,81

Ranking FIFA Maret 2026

Indonesia

Ranking: 121

Poin: 1148,70

Bulgaria

Ranking: 85

Poin: 1275,09

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore