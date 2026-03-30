Perang Bek Klub Italia Warnai Duel Timnas Indonesia vs Bulgaria, Jay Idzes Mampu Atasi Tekanan?

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Bulgaria di final FIFA Series 2026. Keduanya akan berjibaku di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/3) malam WIB.

Pertemuan Indonesia vs Bulgaria bahkan telah lama dinantikan, terutama fans Garuda yang ingin kembali melihat keganasan skuad John Herdman seperti melibas Saint Kitts and Nevis, 4-0, di SUGBK, Jumat (27/3).

Walau begitu, Bulgaria bukan Saint Kitts and Nevis, di mana terdapat perbedaan gaya bermain hingga peringkat FIFA. Artinya, Timnas Indonesia akan mendapat ujian sebenarnya di laga nanti.

Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman memang membutuhkan upaya lebih keras jika ingin memenangi duel tersebut, apalagi terdapat 'perang bek' di kedua kubu.

Ya, jelang laga itu, baik Timnas Indonesia maupun Bulgaria memiliki sederet bek berkualitas. Paling disorot adalah perang bek yang membela klub asal Italia.

Di kubu Timnas Indonesia, terdapat sosok Jay Idzes. Kapten skuad Garuda ini membela Sassuolo di pentas Serie A. Keberadaannya sejauh ini memberikan kenyamanan di lini pertahanan Indonesia.

Sementara di kubu Bulgaria terdapat sosok Rosen Bozhinov. Pemain berusia 21 tahun itu membela klub Serie A, Pisa. Sedangkan satu lagi adalah Petro Hristov yang bermain bersama Spezia di Serie B.

Situasi itu menggambarkan betapa tangguhnya lini pertahanan kedua tim jelang laga nanti. Pertahanan 'grendel' yang biasa diusung klub Italia bakal mewarnai permainan, meski semua itu akan tergantung dari kebijakan kedua pelatih, John Hedman (Indonesia) dan Aleksandar Dimitrov (Bulgaria).