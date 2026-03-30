Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Edi Yulianto
30 Maret 2026, 17.04 WIB

Perang Bek Klub Italia Warnai Duel Timnas Indonesia vs Bulgaria, Jay Idzes Mampu Atasi Tekanan?

KaptenTimnas Indonesia Jay Idzes tampil pada pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis dalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Bulgaria di final FIFA Series 2026. Keduanya akan berjibaku di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/3) malam WIB.

Pertemuan Indonesia vs Bulgaria bahkan telah lama dinantikan, terutama fans Garuda yang ingin kembali melihat keganasan skuad John Herdman seperti melibas Saint Kitts and Nevis, 4-0, di SUGBK, Jumat (27/3).

Walau begitu, Bulgaria bukan Saint Kitts and Nevis, di mana terdapat perbedaan gaya bermain hingga peringkat FIFA. Artinya, Timnas Indonesia akan mendapat ujian sebenarnya di laga nanti.

Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman memang membutuhkan upaya lebih keras jika ingin memenangi duel tersebut, apalagi terdapat 'perang bek' di kedua kubu.

Ya, jelang laga itu, baik Timnas Indonesia maupun Bulgaria memiliki sederet bek berkualitas. Paling disorot adalah perang bek yang membela klub asal Italia.

Di kubu Timnas Indonesia, terdapat sosok Jay Idzes. Kapten skuad Garuda ini membela Sassuolo di pentas Serie A. Keberadaannya sejauh ini memberikan kenyamanan di lini pertahanan Indonesia.

Sementara di kubu Bulgaria terdapat sosok Rosen Bozhinov. Pemain berusia 21 tahun itu membela klub Serie A, Pisa. Sedangkan satu lagi adalah Petro Hristov yang bermain bersama Spezia di Serie B.

Situasi itu menggambarkan betapa tangguhnya lini pertahanan kedua tim jelang laga nanti. Pertahanan 'grendel' yang biasa diusung klub Italia bakal mewarnai permainan, meski semua itu akan tergantung dari kebijakan kedua pelatih, John Hedman (Indonesia) dan Aleksandar Dimitrov (Bulgaria).

Yang jelas, pertarungan Indonesia vs Bulgaria sangat layak dinantikan. Dan, siapapun pemenangnya, mereka pastinya telah menjalankan instruksi pelatih dengan sempurna.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore