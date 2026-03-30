Muhammad Imaduddin Suria Saputra
30 Maret 2026, 17.30 WIB

Jadwal Final FIFA Series 2026 Timnas Indonesia vs Bulgaria, Jam Tayang TV, dan Live Streaming

Suporter Timnas Indonesia mulai memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan bertemu Bulgaria pada final FIFA Series 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3). Duel dua negara beda benua ini diprediksi akan berlangsung ketat dan menarik, terlebih keduanya sangat jarang bertemu di laga internasional. Simak jadwal, jam tayang TV, hingga live streaming jalannya pertandingan.

Indonesia sendiri melaju ke final setelah mengandaskan perlawanan Saint Kitts and Nevis empat gol tanpa balas, Jumat (27/3). Brace Beckham Putra dan satu gol dari Ole Romeny dan Mauro Zijlstra mempertegas dominasi atas sang lawan.

Menghadapi Bulgaria yang memiliki level jauh berbeda dengan Saint Kitts and Nevis, pelatih John Herdman mencoba untuk menemukan cara untuk meraih kemenangan di tengah kondisi tim yang tidak terlalu ideal.

"Suporter juga harus memahami bahwa kami hanya punya waktu dua hari. Para pemain datang terlambat, berada di siklus tidur yang berbeda, dan kami hanya menjalani dua sesi latihan bersama. Ini langkah kecil, tapi juga langkah besar untuk bisa disiplin menghadapi tim seperti Bulgaria. Kami harus menemukan cara untuk menang," kata Herdman di Stadion Madya Gelora Bung Karno dikutip dari Antara.

Bulgaria lebih berpengalaman di pertandingan internasional, selain itu mereka juga berada di ranking 85 dunia, sedangkan Indonesia di peringkat 121.

Herdman juga mengatakan anak asuhnya diharapkan dapat memberi tekanan kuat sedari awal laga kepada sang lawan.

"Jadi persiapan kami adalah pertama, kami harus memulai laga dengan lebih kuat dibanding saat melawan Saint Kitts. Jika kami memulai lambat seperti sebelumnya, kami akan dihukum. Melawan tim seperti ini, tidak ada jalan kembali. Jika mereka mencetak gol lebih dulu, mereka tahu cara menutup pertandingan," kata mantan pelatih timnas Kanada tersebut.

Sementara di kubu Bulgaria, kemenangan tentu menjadi target mengingat mereka merupakan tim dengan ranking tertinggi di FIFA Series Indonesia. Meski menghadapi lawan dengan peringkat lebih rendah, pelatih Aleksandar Dimitrov tetap membawa skuad terbaik.

Bulgaria membawa 13 pemain abroad atau yang bermain di luar negeri. Hasilnya, kemenangan telak 10-2 berhasil diraih saat menghadapi Kepulauan Solomon, Jumat (27/3).

Head-to-Head Timnas Indonesia vs Bulgaria

4 Februari 1973: Indonesia 0-4 Bulgaria

Jadwal Final FIFA Series 2026 Timnas Indonesia vs Bulgaria

Indonesia vs Bulgaria

Jam Tayang: 20.00 WIB

Venue: Stadion Gelora Bung Karno

Editor: Edi Yulianto
