Antara
31 Maret 2026, 00.16 WIB

Laga Kontra Indonesia Jadi Momen Spesial bagi Pelatih Bulgaria yang Pernah Jadi Pemain di Liga Indonesia

Pelatih Timnas Bulgaria Aleksandar Dimitrov saat melawan Kepulauan Solomon di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Jumat (27/3/2026). Bulgaria menang telak dengan skor 10-2. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com-Pelatih timnas Bulgaria Aleksandar Dimitrov mengatakan laga melawan Indonesia pada final FIFA Series 2026 malam nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sangat spesial baginya.

"Bagi saya, pertandingan melawan Indonesia sangat spesial, karena seperti yang anda tahu, saya pernah bermain di sini dan juga menjadi asisten pelatih tim nasional Indonesia. Saya memiliki banyak kenangan indah, jadi laga ini sangat berarti bagi saya," kata Dimitrov kepada media di Jakarta, Minggu (29/3).

Dimitrov pernah berkarier di Indonesia selama tiga tahun sebagai pemain, dengan memperkuat Persija Jakarta, Persegres Gresik United, dan Persipura Jayapura.

Selesai menjadi pemain, dia sempat mencicipi kariernya sebagai pelatih di Indonesia, yakni saat menjadi asisten pelatih di Persipura Jayapura dan juga timnas Indonesia era pelatih Ivan Kolev dan Benny Dollo.

Bulgaria akan bertemu tuan rumah Indonesia pada laga puncak FIFA Series 2026 pada malam ini pukul 20.00 WIB.

Kedua tim ini bertemu setelah keduanya memetik kemenangan pada laga perdana, dengan Indonesia mengalahkan St Kitts dan Nevis 4-0, serta Bulgaria pesta gol ke gawang Kepulauan Solomon dengan skor 10-2.

Soal laga nanti, meski timnya di atas kertas unggul secara kualitas karena berperingkat lebih tinggi dibandingkan Indonesia di peringkat FIFA (86 berbanding 121), Dimitrov tidak memandang remeh lawan.

Menurut dia, apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Oleh karena itu, ia akan mempelajari betul kekuatan dan kelemahan Indonesia.

Terlebih, era baru Garuda bersama John Herdman menurutnya juga membawa hal positif.

"Ini adalah pertandingan kedua bagi John Herdman. Saya melihat banyak hal positif dalam permainan Indonesia dibandingkan laga sebelumnya melawan Irak dan Arab Saudi," kata Dimitrov. (*)

