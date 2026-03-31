Bukan Cedera, Ini Alasan Rafinha Tak Dimainkan di Laga PSIS vs Persipal

JawaPos.com - Kemenangan telak PSIS Semarang atas Persipal Palu dengan skor 6-1 di Stadion Jatidiri, Minggu (29/3/2026), ternyata menyisakan tanda tanya di kalangan suporter. Salah satu yang paling ramai dibahas adalah absennya penyerang asal Brasil, Rafinha.

Banyak suporter bertanya-tanya kenapa pemain yang sedang mulai mencuri perhatian itu tidak masuk dalam pertandingan.

Menjawab rasa penasaran tersebut, Rafinha akhirnya angkat bicara melalui Instagram Story di akun pribadinya, @Raffinha07.

Dalam unggahannya, Rafinha menegaskan bahwa dirinya tidak mengalami cedera maupun masalah teknis dengan tim.

Ia juga membantah anggapan bahwa absennya berkaitan dengan kualitas permainan atau keputusan taktik pelatih.

“Untuk semua orang yang mengirim pesan menanyakan mengapa saya tidak bermain kemarin, saya tidak cedera, ini bukan soal kualitas atau taktik, saya juga tidak punya masalah dengan tim,” tulisnya.

Ia kemudian menjelaskan alasan yang cukup tak terduga. Menurutnya, kesalahan penulisan nama di sistem menjadi penyebab utama dirinya tidak bisa dimainkan dalam laga tersebut.

“Seseorang salah mengeja nama saya di sistem dan di kaos dengan cara lain, jadi itulah alasan saya tidak bisa bermain. Nama saya seharusnya ‘Rafinha’, bukan Rafael,” lanjutnya.