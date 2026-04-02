Moch. Rizky Pratama Putra
02 April 2026, 21.54 WIB

Rumor Panas! Victor Luiz dan Yuran Fernandes Bertahan di PSM Makassar hingga 2028, Mimpi Persebaya Surabaya Buyar?

Victor Luiz dipastikan sulit bergabung ke Persebaya Surabaya karena sikap tegas Bernardo Tavares. (PSM Makassar)

JawaPos.com — Langkah cepat ditunjukkan PSM Makassar dalam mengamankan masa depan dua pemain andalannya. Rumor menyebut Victor Luiz dan Yuran Fernandes sudah dipagari kontrak panjang hingga 2028, sekaligus menutup peluang klub lain, termasuk Persebaya Surabaya, untuk memboyong keduanya.

Kabar ini langsung memicu reaksi di kalangan pecinta sepak bola nasional. Pasalnya, dua nama tersebut sebelumnya santer dikaitkan dengan sejumlah klub besar Super League musim depan.

PSM Makassar memang tidak ingin kecolongan dalam membangun kekuatan untuk musim 2026/2027.

Manajemen bergerak cepat dengan mengamankan dua primadona mereka sebelum benar-benar menjadi rebutan panas di bursa transfer.

Victor Luiz dan Yuran Fernandes menjadi prioritas utama untuk dipertahankan. Keduanya dinilai sebagai tulang punggung permainan Pasukan Ramang dalam beberapa musim terakhir.

Kontrak kedua pemain sejatinya akan berakhir pada 31 Mei 2026. Situasi itu sempat membuka peluang bagi klub-klub lain untuk melakukan pendekatan lebih awal.

Namun, rumor yang diungkap akun fanbase PSM Makassar, @transfermarkt_psm, menyebut manajemen sudah mengambil langkah strategis. Mereka dikabarkan sukses memperpanjang masa bakti kedua pemain hingga Mei 2028.

"Dua asing pertama yaitu Yuran Fernandes dan Victor Luiz dipagari langsung hingga Mei 2028. PSM berhasil mengamankan kembali jasanya untuk dua musim kedepan," tulis akun tersebut.

Langkah ini tentu menjadi sinyal kuat PSM Makassar serius menjaga stabilitas tim. Tidak hanya soal kualitas, tetapi juga kesinambungan skuad untuk bersaing di papan atas.

