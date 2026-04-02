Psywar Carlos Pena di GBT! Persita Tangerang Siap Jegal Persebaya Surabaya Demi Ukir Sejarah Baru

JawaPos.com — Persebaya Surabaya akan menghadapi tantangan serius saat menjamu Persita Tangerang dalam lanjutan pekan ke-26 Super League 2025/2026. Laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4/2026), tak sekadar soal tiga poin, tetapi juga ambisi besar tim tamu mencetak sejarah baru.

Pendekar Cisadane datang dengan penuh percaya diri setelah menunjukkan performa konsisten sepanjang musim ini.

Mereka kini berada di papan atas klasemen dan masih menjaga asa untuk finis di posisi terbaik sepanjang sejarah klub.

Jeda kompetisi hampir satu bulan akibat Hari Raya Idul Fitri dan kalender internasional menjadi tantangan tersendiri bagi semua tim.

Namun, Persita Tangerang justru memanfaatkan momen tersebut untuk mematangkan strategi jelang lawatan ke markas Green Force.

Pelatih Carlos Pena tak bisa menyembunyikan ambisinya menghadapi laga penting ini. Ia menegaskan timnya berada di jalur yang tepat untuk mengukir pencapaian bersejarah di akhir musim.

“Kami dalam jalur yang tepat untuk bisa finis di posisi terbaik dalam sejarah Persita, dan itu akan menjadi motivasi besar kita,” ujar Pena.

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat Persita Tangerang datang ke Surabaya bukan sekadar bermain aman.