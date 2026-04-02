Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 04.13 WIB

PSIM Yogyakarta Matangkan Taktik Jelang Tandang ke Dewa United, Van Gastel Fokus Performa Tim

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul van Gastel siapkan taktik khusus menghadapi Dewa United. (Dok. PSIM)

JawaPos.com - Skuad PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin jelang laga tandang menghadapi Dewa United Banten FC pada pekan lanjutan kompetisi Super League, Jumat (3/4).

Setelah menikmati libur Lebaran selama beberapa hari, para pemain kini kembali berkumpul dan menjalani latihan dengan intensitas yang meningkat.

Dalam sesi latihan yang digelar Selasa (31/3), pelatih kepala Jean-Paul Van Gastel memastikan kondisi anak asuhnya tetap terjaga. Ia menyebut masa libur justru memberi dampak positif bagi kebugaran fisik dan mental para pemain.

“Kondisi mereka bagus. Mereka kembali dengan baik dari liburan untuk menyegarkan pikiran dan tubuh,” ujar Van Gastel dikutip dari Ileague.id.

Pelatih asal Belanda itu menegaskan tidak ada persiapan yang terlalu spesifik untuk menghadapi Dewa United.

Fokus utama tim pelatih saat ini adalah memperkuat fondasi permainan PSIM, baik saat bertahan maupun menyerang.

Menurutnya, prinsip dasar permainan tetap menjadi prioritas dalam setiap sesi latihan. Ia ingin para pemain tampil dengan identitas permainan yang jelas di lapangan.

“Prinsip bertahan dan menyerang selalu kami latih. Untuk laga melawan Dewa, saya lebih fokus pada tim sendiri dan bagaimana cara kami bermain,” tambahnya dikutip dari psimjogja.id.

Meski demikian, Van Gastel tetap mewaspadai kekuatan tuan rumah. Ia menilai Dewa United kini tampil lebih solid setelah melakukan sejumlah penambahan pemain pada bursa transfer paruh musim.

Artikel Terkait
Duel Dewa United versus PSIM, Pembuktian Tangan Dingin para Meneer Belanda - Image
Sepak Bola Indonesia

Duel Dewa United versus PSIM, Pembuktian Tangan Dingin para Meneer Belanda

03 April 2026, 03.33 WIB

Kepercayaan Diri Dewa United Meningkat Jelang Duel Penting Kontra PSIM - Image
Sepak Bola Indonesia

Kepercayaan Diri Dewa United Meningkat Jelang Duel Penting Kontra PSIM

03 April 2026, 02.13 WIB

Dewa United Fokus Redam PSIM, Johnathan Pereira Soroti Bahaya Sayap Kiri Lawan - Image
Sepak Bola Indonesia

Dewa United Fokus Redam PSIM, Johnathan Pereira Soroti Bahaya Sayap Kiri Lawan

03 April 2026, 01.58 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

