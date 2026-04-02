PSIM Yogyakarta Matangkan Taktik Jelang Tandang ke Dewa United, Van Gastel Fokus Performa Tim

JawaPos.com - Skuad PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin jelang laga tandang menghadapi Dewa United Banten FC pada pekan lanjutan kompetisi Super League, Jumat (3/4).

Setelah menikmati libur Lebaran selama beberapa hari, para pemain kini kembali berkumpul dan menjalani latihan dengan intensitas yang meningkat.

Dalam sesi latihan yang digelar Selasa (31/3), pelatih kepala Jean-Paul Van Gastel memastikan kondisi anak asuhnya tetap terjaga. Ia menyebut masa libur justru memberi dampak positif bagi kebugaran fisik dan mental para pemain.

“Kondisi mereka bagus. Mereka kembali dengan baik dari liburan untuk menyegarkan pikiran dan tubuh,” ujar Van Gastel dikutip dari Ileague.id.

Pelatih asal Belanda itu menegaskan tidak ada persiapan yang terlalu spesifik untuk menghadapi Dewa United.

Fokus utama tim pelatih saat ini adalah memperkuat fondasi permainan PSIM, baik saat bertahan maupun menyerang.

Menurutnya, prinsip dasar permainan tetap menjadi prioritas dalam setiap sesi latihan. Ia ingin para pemain tampil dengan identitas permainan yang jelas di lapangan.

Baca Juga:Kepercayaan Diri Dewa United Meningkat Jelang Duel Penting Kontra PSIM

“Prinsip bertahan dan menyerang selalu kami latih. Untuk laga melawan Dewa, saya lebih fokus pada tim sendiri dan bagaimana cara kami bermain,” tambahnya dikutip dari psimjogja.id.